Transfert de Yan Diomandé : L'information à l'étranger qui confirme sa future signature au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Yan Diomandé appartient aujourd'hui au RB Leipzig. Mais plus pour très longtemps ? Selon les dernières rumeurs, l'Ivorien se serait mis d'accord avec le PSG, qui doit désormais trouver un terrain d'entente avec le club allemand. Rien n'est encore officiel concernant Diomandé à Paris, mais voilà que ce transfert serait très bien engagé. Explications.

Ayant déjà une force de frappe offensive impressionnante, le PSG pourrait bien ramener une nouvelle arme à Luis Enrique. En effet, lors de ce mercato estival, le club de la capitale pourrait faire signer Yan Diomandé, actuel ailier du RB Leipzig. Selon les dernières informations, l'Ivoirien, qui était également courtisé par Liverpool, serait parvenu à un accord avec le PSG, qui doit désormais trouver un terrain d'entente avec la direction allemande pour le transfert de Diomandé.

Liverpool se rabat sur Barcola Si Yan Diomandé n'a pas officiellement signé au PSG, ça pourrait en prendre le chemin. En témoigne la décision de Liverpool de lâcher visiblement l'affaire pour l'Ivoirien. En effet, selon les informations de CaughtOffside, les Reds considéreraient Diomandé comme hors de portée désormais et auraient alors fait de Bradley Barcola leur cible numéro 1 cet été. L'international français est lui toujours à Paris, mais voilà qu'avec cette arrivée du joueur de Leipzig, un départ pourrait être la meilleure solution pour Barcola.