Transfert de Yan Diomandé : L'information à l'étranger qui confirme sa future signature au PSG ?

A 19 ans, Yan Diomandé appartient aujourd'hui au RB Leipzig. Mais plus pour très longtemps ? Selon les dernières rumeurs, l'Ivorien se serait mis d'accord avec le PSG, qui doit désormais trouver un terrain d'entente avec le club allemand. Rien n'est encore officiel concernant Diomandé à Paris, mais voilà que ce transfert serait très bien engagé. Explications.
Ayant déjà une force de frappe offensive impressionnante, le PSG pourrait bien ramener une nouvelle arme à Luis Enrique. En effet, lors de ce mercato estival, le club de la capitale pourrait faire signer Yan Diomandé, actuel ailier du RB Leipzig. Selon les dernières informations, l'Ivoirien, qui était également courtisé par Liverpool, serait parvenu à un accord avec le PSG, qui doit désormais trouver un terrain d'entente avec la direction allemande pour le transfert de Diomandé.
Liverpool se rabat sur Barcola
Si Yan Diomandé n'a pas officiellement signé au PSG, ça pourrait en prendre le chemin. En témoigne la décision de Liverpool de lâcher visiblement l'affaire pour l'Ivoirien. En effet, selon les informations de CaughtOffside, les Reds considéreraient Diomandé comme hors de portée désormais et auraient alors fait de Bradley Barcola leur cible numéro 1 cet été. L'international français est lui toujours à Paris, mais voilà qu'avec cette arrivée du joueur de Leipzig, un départ pourrait être la meilleure solution pour Barcola.
« Liverpool a l'intention de tout miser sur Barcola »
A Liverpool, on concentrerait donc désormais ses efforts sur Bradley Barcola. Des sources proches du dossier ont alors dit pour le média anglais : « Liverpool a l'intention de tout miser sur Barcola. Il y a d'autres cibles également, car il ne sera pas facile de convaincre le PSG, mais c'est Barcola qu'ils veulent. Leur cellule de recrutement a bien étudié son profil et le dossier devrait s'accélérer après la Coupe du monde. (...) Liverpool apprécie beaucoup Barcola et est prêt à investir dans un ailier de haut niveau. Cela dit, il est vrai que le PSG préférerait le conserver. Je ne peux pas dire avec certitude pour l'instant s'ils le laisseront partir à un prix que Liverpool — ou n'importe quel autre club — jugerait raisonnable ».