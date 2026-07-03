«Je suis sûr à 95%» : Une signature est imminente au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG a réussi à vendre Gonçalo Ramos au Milan AC, c'est encore plutôt calme dans le sens des arrivées. Mais voilà que ça ne devrait pas rester ainsi. En effet, cet été, le club de la capitale a bien l'intention de sortir le chéquier pour se renforcer. Ayant un accord avec Yan Diomandé, le PSG doit désormais négocier avec Leipzig, mais voilà que ça aurait de grandes chances de bien se finir pour l'Ivoirien.

A 19 ans, Yan Diomandé est l'un des nouveaux cracks du football mondial. Ayant montré tout son talent avec le RB Leipzig cette saison puis avec la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde, l'ailier voudrait désormais poursuivre sa carrière au PSG. Aux dernières nouvelles, Diomandé serait ainsi tombé d'accord avec le club de la capitale. Ne reste maintenant plus qu'à aller négocier avec Leipzig, qui n'entend toutefois pas lâcher si facilement son joueur cet été.

Diomandé toujours plus proche du PSG ? Pour le moment, Yan Diomandé reste donc encore et toujours un joueur du RB Leipzig. Il n'empêche que son avenir pourrait bel et bien s'écrire du côté du PSG. Alors que les deux clubs doivent encore se mettre d'accord pour le transfert de l'Ivoirien, Lewis Steele, journaliste pour le Daily Mail, pense que la fin sera heureux pour les champions d'Europe. En effet, à l'occasion du podcast Media Matters, il a assuré sur ce dossier Diomandé : « Je suis à 95 % sûr que le joueur rejoindra le PSG, mais attention s'ils ne sortent pas l'argent pour son transfert ».