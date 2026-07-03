«Je suis sûr à 95%» : Une signature est imminente au PSG !

Alors que le PSG a réussi à vendre Gonçalo Ramos au Milan AC, c'est encore plutôt calme dans le sens des arrivées. Mais voilà que ça ne devrait pas rester ainsi. En effet, cet été, le club de la capitale a bien l'intention de sortir le chéquier pour se renforcer. Ayant un accord avec Yan Diomandé, le PSG doit désormais négocier avec Leipzig, mais voilà que ça aurait de grandes chances de bien se finir pour l'Ivoirien.
A 19 ans, Yan Diomandé est l'un des nouveaux cracks du football mondial. Ayant montré tout son talent avec le RB Leipzig cette saison puis avec la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde, l'ailier voudrait désormais poursuivre sa carrière au PSG. Aux dernières nouvelles, Diomandé serait ainsi tombé d'accord avec le club de la capitale. Ne reste maintenant plus qu'à aller négocier avec Leipzig, qui n'entend toutefois pas lâcher si facilement son joueur cet été.
Diomandé toujours plus proche du PSG ?
Pour le moment, Yan Diomandé reste donc encore et toujours un joueur du RB Leipzig. Il n'empêche que son avenir pourrait bel et bien s'écrire du côté du PSG. Alors que les deux clubs doivent encore se mettre d'accord pour le transfert de l'Ivoirien, Lewis Steele, journaliste pour le Daily Mail, pense que la fin sera heureux pour les champions d'Europe. En effet, à l'occasion du podcast Media Matters, il a assuré sur ce dossier Diomandé : « Je suis à 95 % sûr que le joueur rejoindra le PSG, mais attention s'ils ne sortent pas l'argent pour son transfert ».
« Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig »
Le PSG et Leipzig doivent donc encore se mettre d'accord pour la vente de Yan Diomandé. Vont-ils y arriver ? Dernièrement, les propos du club allemand n'inspiraient pas forcément la confiance. Marcel Schäfer, directeur sportif de Leipzig, faisait en effet savoir : « Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien tant pis, mais il lui reste quatre ans de contrat. Je le répète donc : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig ».