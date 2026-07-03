Mercato - PSG : Un joueur de l'équipe de France déterminé à signer à Paris cet été

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Afin d'aller chercher une troisième Ligue des Champions la saison prochaine, le PSG compte bien se renforcer à l'occasion de ce mercato estival. Au cours des derniers jours, on a notamment annoncé un accord entre Yan Diomandé et le club de la capitale, qui doit désormais en faire de même avec le RB Leipzig. Et voilà qu'en parallèle, un joueur de l'équipe de France actuellement à la Coupe du monde souhaiterait également débarquer au PSG.

Alors que le PSG a dernièrement vendu Gonçalo Ramos, le mercato ne fait que commencer pour le club de la capitale. Après le Portugais, d'autres départs sont attendus au sein de l'effectif de Luis Enrique, qui devrait également accueillir de nouvelles têtes au cours des semaines à venir. Quelles seront alors les recrues parisiennes ? Aux dernières nouvelles, le PSG aurait trouvé un accord avec Yan Diomandé, ne reste maintenant plus qu'à aller négocier avec le RB Leipzig. Et voilà que sur cette liste des possibles recrues parisiennes, on pourrait également bien retrouver un certain Maghnes Akliouche.

Akliouche veut le PSG ! A 24 ans, le milieu offensif de l'AS Monaco dispute actuellement la Coupe du monde avec l'équipe de France. Une fois la compétition terminée, Maghnes Akliouche s'occupera de son avenir et visiblement, il sait ce qu'il veut. Déjà annoncé vers le PSG il y a un an, le Monégasque souhaiterait rejoindre les doubles champions d'Europe en titre. En effet, selon les informations dévoilées par Le Figaro, Akliouche voudrait signer au PSG cet été.