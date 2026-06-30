Mercato : La presse espagnole confirme un nouveau transfert au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan a été officialisé ce mardi, d’autres sont attendus au PSG. Prêté à Reims puis à Braga, Gabriel Moscardo est dans le viseur de l’Espanyol Barcelone. Une piste confirmée dans la presse espagnole, où on estime qu’il y a de fortes chances qu’elle aboutisse.

C’est désormais officiel, le PSG a annoncé ce mardi son premier transfert de l’été. Arrivé il y a trois ans en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos (25 ans) a pris la direction de l’AC Milan, dans le cadre d’une opération estimée à environ 70M€. D’autres vont suivre, à l’instar de Randal Kolo Muani (27 ans), proche de la Juventus, et de Kang-in Lee (25 ans), qui devrait rejoindre l’Atlético de Madrid.

Moscardo vers un prêt à l’Espanyol Barcelone Gabriel Moscardo pourrait lui aussi quitter le PSG prochainement. Recruté contre 20M€ en janvier 2024, le milieu de terrain âgé de 20 ans a été prêté au Stade de Reims lors de l’exercice 2024-2025, puis à Braga la saison dernière. Sous contrat jusqu’en juin 2028, El Chiringuito évoquait récemment la possibilité d’un prêt à l’Espanyol Barcelone. Ce que confirme Mundo Deportivo ce mardi, assurant même que selon des sources proches du dossier, l’opération a de fortes chances de se concrétiser.