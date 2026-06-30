Mercato : La presse espagnole confirme un nouveau transfert au PSG !

Alors que le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan a été officialisé ce mardi, d’autres sont attendus au PSG. Prêté à Reims puis à Braga, Gabriel Moscardo est dans le viseur de l’Espanyol Barcelone. Une piste confirmée dans la presse espagnole, où on estime qu’il y a de fortes chances qu’elle aboutisse.
C’est désormais officiel, le PSG a annoncé ce mardi son premier transfert de l’été. Arrivé il y a trois ans en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos (25 ans) a pris la direction de l’AC Milan, dans le cadre d’une opération estimée à environ 70M€. D’autres vont suivre, à l’instar de Randal Kolo Muani (27 ans), proche de la Juventus, et de Kang-in Lee (25 ans), qui devrait rejoindre l’Atlético de Madrid.
Moscardo vers un prêt à l’Espanyol Barcelone
Gabriel Moscardo pourrait lui aussi quitter le PSG prochainement. Recruté contre 20M€ en janvier 2024, le milieu de terrain âgé de 20 ans a été prêté au Stade de Reims lors de l’exercice 2024-2025, puis à Braga la saison dernière. Sous contrat jusqu’en juin 2028, El Chiringuito évoquait récemment la possibilité d’un prêt à l’Espanyol Barcelone. Ce que confirme Mundo Deportivo ce mardi, assurant même que selon des sources proches du dossier, l’opération a de fortes chances de se concrétiser.
« Je souhaite rester au Paris Saint-Germain »
En avril dernier, Gabriel Moscardo exprimait pourtant son envie de revenir au PSG, avec lequel il n’a pas disputé le moindre match officiel pour le moment : « Nous n’avons pas encore parlé de la saison prochaine. Mon agent, en accord avec la direction du PSG, décidera de ce qui est le mieux pour moi. Nous en reparlerons une fois la saison terminée. Bien sûr, je souhaite rester au Paris Saint-Germain, y faire la préparation d’avant-saison, car c’est là que je suis à ma place et que je dois être. J’ai davantage de temps de jeu. Je suis en pleine progression et je pense que cette année à Braga a été très importante ; elle m’apporte de l’expérience pour les prochains défis. Et si Dieu le veut, un jour je jouerai une saison complète au Paris Saint-Germain et je prouverai que j’en suis capable. »