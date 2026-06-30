OM - Transfert de Mason Greenwood : L’agent d’un joueur veut tout faire capoter

Axel Cornic

Plus grosse valeur de l’effectif, Mason Greenwood est en instance de départ du côté de l’Olympique de Marseille, qui doit absolument vendre après la mise en garde de l’UEFA. Il pourrait rebondir du côté de l’AS Roma, qui doit toutefois vendre avant de pouvoir investir sur le mercato... et ça ne s’annonce pas si simple.

Le gendarme financier de l’UEFA a fait son inspection et a distribué les mauvaises notes. L’OM fait partie des clubs punis, avec une amende de 10M€, mais surtout l’obligation de rentrer dans les clous du fair-play financier au risque d’être exclu de toute compétition européenne. Obligé de vendre plusieurs joueurs, le club phocéen a notamment vu sa grande star attiser des convoitises à l’étrangers.

La colère de l’agent de Soulé Il s’agit évidemment de Mason Greenwood, dont le potentiel transfert à l’AS Roma fait énormément parler en Italie. Mais comme l’OM, les Romains ont besoin de vendre et auraient notamment tenté de trouver preneur pour Matias Soulé, dont le départ pourrait débloquer les choses. Mais cela n’a pas vraiment plu à son agent. « Toutes les rumeurs concernant des offres le visant sont infondées. Évidemment, on ne peut pas refuser une proposition qui n'a jamais été faite. Il en va de même pour les bruits circulant sur l'Arabie saoudite et une offre de 10 millions d'euros rejetée » a déclaré Martin Guastadisegno, au Corriere dello Sport.