Transfert au PSG : Eli Junior Kroupi donne son feu vert ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG est en train de s’animer. Le club de la capitale entend régénérer l’effectif de Luis Enrique et a donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens auraient notamment coché le nom d’Eli Junior Kroupi sur leur liste. L’attaquant de Bournemouth semble d’ailleurs avoir donné son feu vert pour son arrivée chez les Rouge-et-Bleu.

Le mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine et a donc multiplié les pistes jusqu’à présent. Les noms de Yan Diomandé et Maghnes Akliouche sont beaucoup revenus ces dernières heures, mais les Rouge-et-Bleu auraient également coché le nom d’Eli Junior Kroupi sur leur liste. L’attaquant de Bournemouth ne semble d’ailleurs pas opposé à une arrivée chez les doubles champions d’Europe.

Kroupi tenté par le projet du PSG ? D’après les informations de TEAMtalk, le PSG aurait identifié Eli Junior Kroupi comme le « remplaçant de rêve » de Gonçalo Ramos, qui devrait s’engager à l’AC Milan. La direction parisienne estimerait qu’il possède toutes les qualités pour s’épanouir sous les ordres de Luis Enrique. Bournemouth n’entendrait toutefois pas faciliter les choses pour son transfert. Mais l’intérêt du PSG ne serait pas passé inaperçu auprès d’Eli Junior Kroupi. Le projet des pensionnaires de la Ligue 1 séduirait le joueur de 20 ans, qui ne serait ainsi pas contre un éventuel transfert chez les champions de France.