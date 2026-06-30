Le mercato s’accélère au PSG : Accord trouvé avec un joueur de l’équipe de France ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'AS Monaco, Maghnes Akliouche a obtenu un bon de sortie pour cet été. Conscient de la situation de l'international français, le PSG a lancé les hostilités pour boucler sa signature. D'ailleurs, le club de la capitale aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Maghnes Akliouche.

Ayant fait ses débuts au plus haut niveau à l'AS Monaco, Maghnes Akliouche ne devrait plus faire long feu sur le Rocher. Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le club de la Principauté, l'international français devrait changer d'air lors de ce mercato estival. En effet, l'AS Monaco aurait accordé un bon de sortie à son numéro 11.

PSG : Un contrat de cinq saisons pour Akliouche ? Alerté par la situation de Maghnes Akliouche, le PSG a lancé les grandes manœuvres pour le recruter cet été. A en croire les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte X, le dossier Maghnes Akliouche est dans sa dernière ligne droite. Le PSG ayant trouvé un accord contractuel avec le joueur de l'AS Monaco, et ce, pour un engagement de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2031. D'ailleurs, toutes les parties seraient confiantes de boucler rapidement l'affaire. Reste à savoir quand l'opération va se concrétiser.