Transfert à 50M€ : Randal Kolo Muani va relancer le mercato du PSG ?

Amadou Diawara

En quête d'un nouveau milieu de terrain, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par l'idée de recruter Khephren Thuram. D'après la presse italienne, la Juventus exigerait un somme comprise entre 40 et 50M€ pour la vente de son numéro 19. Grâce à Randal Kolo Muani, le PSG pourrait faire des économies sur ce dossier.

Ces dernières saison, Khephren Thuram a été lié au PSG à plusieurs reprises. Alors qu'il n'a jamais joué à Paris, l'international français voit son nom être de nouveau associé au club de la capitale. D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, le PSG verrait d'un bon œil l'idée de recruter le milieu de terrain de 25 ans lors de ce mercato estival. Fan de Khephren Thuram, Luis Enrique pousserait en interne pour que Luis Campos boucle sa signature. Mais quelle est la position de la Juventus ?

Un transfert à 40-50M€ pour Khephren Thuram ? A en croire la Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait déjà fixé son prix pour la vente de Khephren Thuram. D'après le média transalpin, le PSG doit lâcher entre 40 et 50M€ pour s'attacher les services de l'ex-pensionnaire de l'OGC Nice et de l'AS Monaco ; à moins que ce dossier ne soit lié à celui de Randal Kolo Muani, qui figurerait sur les tablettes de la Vieille Dame.