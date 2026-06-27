Transfert de Kolo Muani : Une solution à 40M€ trouvée par le PSG pour s'en débarrasser définitivement ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné des prêts à la Juventus puis à Tottenham, Randal Kolo Muani va de nouveau quitter le PSG, mais peut-être de manière définitive cette fois-ci. Alors que la Vieille Dame aimerait récupérer l’attaquant âgé de 27 ans, une solution aurait été trouvée afin que ce dernier s’engage avec les Bianconeri.

En attendant de savoir qui viendra renforcer un peu plus l’effectif de Luis Enrique, c’est dans le sens des départs qu’il y a du mouvement du côté du PSG ces derniers jours. Alors que Kang-in Lee (25 ans) est annoncé proche de l’Atlético de Madrid, dans le cadre d’une opération qui pourrait s’élever à 35M€, le club de la capitale semble aussi en passe de trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani (27 ans).

Un prêt avec obligation d’achat pour Kolo Muani ? Car, oui, l’international français (32 sélections, 9 buts) est encore un joueur du PSG, où il lui reste deux ans de contrat. Prêté à la Juventus en deuxième partie de l’exercice 2024-2025, il a de nouveau été prêté la saison dernière, cette fois-ci à Tottenham. Un joueur qui n’entre toujours pas dans les plans du club de la capitale, dont l’objectif est de s’en séparer définitivement et une solution en ce sens pourrait être trouvée. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport. Randal Kolo Muani est d’ores et déjà d’accord pour retourner chez la Vieille Dame, où un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 5M€ l’attendent.