Transfert confirmé, un jackpot à 80M€ est annoncé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Double champion d’Europe en titre, le PSG s’apprête à boucler un premier départ au sein de son effectif. Arrivé il y a trois ans à Paris, Gonçalo Ramos (25 ans) va rejoindre l’AC Milan dans les prochains jours. Remplaçant de luxe sous les ordres de Luis Enrique, l’attaquant portugais va rapporter le jackpot au club francilien, qui pourrait récupérer 80M€ dans la transaction. Explications.

Le mercato estival risque d’être chargé du côté du PSG, aussi bien du côté des arrivées que des départs. D’ailleurs, les dirigeants parisiens sont tout proches de boucler une première vente, et pas des moindres. En effet, ce vendredi, de nombreuses sources indiquent que Gonçalo Ramos, remplaçant de luxe sous les ordres de Luis Enrique, va prochainement s’engager du côté de l’AC Milan. Le club lombard a sorti le grand jeu pour attirer le Portugais, qui va devenir la recrue la plus chère de l’histoire des « Rossoneri ».

Gonçalo Ramos vers l’AC Milan contre 80M€ ? Car plusieurs sources dont le journaliste Ben Jacobs annoncent que Gonçalo Ramos va quitter le PSG contre 75M€ en plus de bonus. Journaliste également, Marc Mechenoua annonce quasiment le même montant, en précisant qu’il s’agira de 5M€ de bonus, portant le montant total de l’opération à 80M€ ! D’autres médias et journalistes comme par exemple RMC révèlent plutôt un montant de 70M€ bonus inclus…