Mercato : Une offre de 40M€ est dégainée, le PSG est déçu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a trois ans déjà, Gonçalo Ramos devrait quitter le club parisien cet été. Cherchant davantage de temps de jeu, l’attaquant portugais est convoité par l’AC Milan. Le club lombard aurait d’ailleurs transmis une première proposition auprès des dirigeants parisiens, qui auraient été déçus par le montant de cette dernière. Explications.

En 2023, le PSG décidait de recruter de nombreux joueurs afin d’entamer un nouveau projet avec l’arrivée de Luis Enrique. Les dirigeants du club francilien n’avaient alors pas hésité à débourser 65M€ (+15M€ de bonus) pour Gonçalo Ramos. S’il restera dans les mémoires pour ses nombreux buts tardifs, l’attaquant portugais ne s’est jamais imposé en tant que titulaire au sein du PSG. Et clairement, le numéro 9 souhaite quitter Paris cet été afin d’obtenir davantage de temps de jeu.

Le PSG déçu de l’offre de l’AC Milan Comme révélé par A Bola ce vendredi, l’AC Milan est à ce jour le club le plus intéressé par Gonçalo Ramos. Le club italien a d’ailleurs transmis une offre à hauteur de 40M€ auprès du PSG pour l’attaquant portugais. Cependant, comme l’indique l’Equipe, le club parisien estime ce montant en deçà de ses attentes pour finaliser un départ du buteur de 25 ans cet été… Quoi qu’il en soit, Luis Enrique va devoir certainement trouver une nouvelle solution sur le banc, lui qui en janvier dernier, vantait les mérites de Gonçalo Ramos.