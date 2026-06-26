Mercato - Le PSG s’active : Un international français recruté cet été ?

Alors que la Coupe du monde bat son plein, le mercato estival est assez calme. Mais cela n’empêche pas les clubs de s’activer en coulisse. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui lorgnerait toujours le Français Khéphren Thuram, sous contrat jusqu’en 2029 avec la Juventus.
Actuellement, cinq joueurs du Paris Saint-Germain figurent dans le groupe tricolore présent en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde, à savoir Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery. À l’avenir, ils pourraient être rejoints dans la capitale par un autre international français.
Le PSG s’intéresserait toujours à Khéphren Thuram
Selon les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport, le PSG s’intéresserait à Khéphren Thuram, un nom qui serait ressorti lors des discussions avec la Juventus au sujet de Randal Kolo Muani, bien parti pour retrouver Turin cet été. Les dirigeants italiens, qui songent à remodeler l’entrejeu en s'intéressant notamment à Leon Goretzka, ne seraient pas opposés au départ du milieu de terrain et réclameraient 40 millions d'euros pour son transfert.
D’autres clubs sur les rangs
Absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, Khéphren Thuram serait également convoité par Manchester United, Liverpool et Tottenham. D’après le quotidien italien, le PSG aurait justement les faveurs du fils de Lilian Thuram afin de lui permettre de s’imposer en équipe de France, sous les ordres d’un nouveau sélectionneur après le départ de Didier Deschamps. Il devrait s’agir de Zinedine Zidane, en pole pour le poste.
Ce n’est pas la première fois que le joueur formé à l’AS Monaco, sous contrat jusqu’en 2029, est cité du côté du PSG. L’été dernier, les dirigeants parisiens se seraient renseignés sur sa situation auprès de leurs homologues de la Juve, à l’occasion de la Coupe du monde des clubs.