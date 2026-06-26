Mercato - Le PSG s’active : Un international français recruté cet été ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la Coupe du monde bat son plein, le mercato estival est assez calme. Mais cela n’empêche pas les clubs de s’activer en coulisse. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui lorgnerait toujours le Français Khéphren Thuram, sous contrat jusqu’en 2029 avec la Juventus.

Actuellement, cinq joueurs du Paris Saint-Germain figurent dans le groupe tricolore présent en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde, à savoir Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery. À l’avenir, ils pourraient être rejoints dans la capitale par un autre international français.

Le PSG s’intéresserait toujours à Khéphren Thuram Selon les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport, le PSG s’intéresserait à Khéphren Thuram, un nom qui serait ressorti lors des discussions avec la Juventus au sujet de Randal Kolo Muani, bien parti pour retrouver Turin cet été. Les dirigeants italiens, qui songent à remodeler l’entrejeu en s'intéressant notamment à Leon Goretzka, ne seraient pas opposés au départ du milieu de terrain et réclameraient 40 millions d'euros pour son transfert.