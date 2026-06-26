Mercato - PSG : Le premier transfert de l’été bouclé pour 45M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a trois ans en provenance du Benfica Lisbonne dans le cadre d’une opération estimée à 80M€ bonus compris, Gonçalo Ramos devrait quitter le PSG pour presque moitié moins. Des négociations seraient en cours avec l’AC Milan pour le transfert de l’international portugais, qui devrait se situer aux alentours de 45M€.

À l’instar de Kang-in Lee (25 ans), dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Gonçalo Ramos semble lui aussi se rapprocher d’un départ du PSG trois ans après son arrivée. À l’été 2023, le club de la capitale avait dépensé 65M€, plus 15M€ de bonus, afin de s’attacher les services de l’attaquant âgé de 25 ans. Un joueur qui n’a jamais réussi à s’imposer à Paris, où Luis Enrique l’a principalement utilisé comme joker de luxe.

Une opération à 45M€ pour le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan Après le Portugal et la France, c’est en Italie que Gonçalo Ramos pourrait poursuivre sa carrière, du côté de l’AC Milan. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, les Rossoneri ont fait parvenir une première offre officielle au PSG, où l’international portugais (26 sélections, 10 buts) est sous contrat jusqu’en juin 2028. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, elle serait inférieure à 40M€ et l’opération pourrait atteindre un total de 45M€.