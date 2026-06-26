Mercato - PSG : Le premier transfert de l’été bouclé pour 45M€ !

Arrivé il y a trois ans en provenance du Benfica Lisbonne dans le cadre d’une opération estimée à 80M€ bonus compris, Gonçalo Ramos devrait quitter le PSG pour presque moitié moins. Des négociations seraient en cours avec l’AC Milan pour le transfert de l’international portugais, qui devrait se situer aux alentours de 45M€.
À l’instar de Kang-in Lee (25 ans), dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Gonçalo Ramos semble lui aussi se rapprocher d’un départ du PSG trois ans après son arrivée. À l’été 2023, le club de la capitale avait dépensé 65M€, plus 15M€ de bonus, afin de s’attacher les services de l’attaquant âgé de 25 ans. Un joueur qui n’a jamais réussi à s’imposer à Paris, où Luis Enrique l’a principalement utilisé comme joker de luxe.
Une opération à 45M€ pour le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan
Après le Portugal et la France, c’est en Italie que Gonçalo Ramos pourrait poursuivre sa carrière, du côté de l’AC Milan. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, les Rossoneri ont fait parvenir une première offre officielle au PSG, où l’international portugais (26 sélections, 10 buts) est sous contrat jusqu’en juin 2028. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, elle serait inférieure à 40M€ et l’opération pourrait atteindre un total de 45M€.
Les négociations entrent dans leur phase finale
Un salaire de 4M€ annuels attendrait Gonçalo Ramos en Lombardie et les négociations avec son agent Jorge Mendes seraient entrées dans leur phase décisive, l’AC Milan souhaitant devancer la concurrence sur laquelle elle a un avantage pour le moment. Le Portugais a vu son compatriote Ruben Amorim prendre la succession de Massimiliano Allegri. Il y a une dizaine de jours, les Rossoneri ont officialisé la nomination de l’ancien entraîneur du Sporting Portugal et de Manchester United pour les deux prochaines saisons, lui qui aurait d’ailleurs appelé Gonçalo Ramos afin de le convaincre de le rejoindre.