Mercato - PSG : Une première offre officielle est partie pour le transfert d'un attaquant !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait bien voir quelques joueurs partir cet été. Gonçalo Ramos est notamment évoqué souvent sur le départ ces dernières semaines. Le buteur de 25 ans serait dans le viseur de l’AC Milan. L’international portugais serait même la priorité des Rossoneri en attaque. Le club italien serait d’ailleurs passé à l’action sur ce dossier.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG aurait prévu un mercato animé cet été. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique. Plusieurs noms ont alors été mentionnés du côté des Rouge-et-Bleu, comme Yan Diomandé ou encore Julian Alvarez. mais certains joueurs pourraient également quitter le navire. Gonçalo Ramos est notamment souvent évoqué sur le départ ces dernières semaines. L’attaquant de 25 ans voit son aventure parisienne toucher à sa fin. Et l’un de ses prétendants serait passé à l’action pour le recruter.

L'AC Milan a fait une offre au PSG pour Gonçalo Ramos D’après les informations de Fabrizio Romano, l’AC Milan aurait fait une première offre officielle au PSG pour Gonçalo Ramos. L’international lusitanien serait la priorité des Rossoneri pour leur attaque. Les négociations seraient même en cours avec Jorge Mendes pour tenter de trouver un accord sur les termes personnels de so futur contrat. Les pensionnaires de la Serie A ne seraient toutefois pas les seuls sur ce dossier, puisque d’autres clubs suivraient avec attention la situation de Gonçalo Ramos.