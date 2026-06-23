Transfert de Gonçalo Ramos : Un entraineur prend son téléphone pour le convaincre de quitter le PSG

Axel Cornic

Après une deuxième Ligue des Champions remportée avec le Paris Saint-Germain, de nombreux joueurs semblent vouloir quitter le club pour se lancer dans une nouvelle aventure. Cela serait notamment le cas de Gonçalo Ramos, qui dès la fin de la saison aurait fait part de son envie de partir auprès de Luis Campos.

Dès le soir de la finale remportée à Budapest, plusieurs stars du PSG ont annoncé vouloir remporter une troisième Ligue des Champions consécutive. Mais d’autres semblent plutôt vouloir tourner la page. Cela serait le cas de Gonçalo Ramos, qui ne voudrait plus jouer les doublures d’Ousmane Dembélé et chercherait un club lui offrant une place de titulaire indiscutable.

« Amorim tente de convaincre son compatriote Gonçalo Ramos » Il pourrait trouver son bonheur en Serie A, puisque l’AC Milan souhaiterait s’attacher ses services. Ou plutôt Ruben Amorim, le nouveau coach milanais, qui aurait déjà commencé à tisser sa toile en coulisses. « Amorim tente de convaincre son compatriote Gonçalo Ramos, qui est loin d'être un élément clé au PSG, de franchir le pas » a expliqué Enzo Bucchioni, éditorialiste de TMW. « Ce dernier pourrait relancer sa carrière à Milan, même si l'opération s'annonce coûteuse, le PSG réclamant une somme avoisinant les cinquante millions d'euros ».