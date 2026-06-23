Mercato : Ce jeune talent du PSG va partir, c'est imminent !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Yanis Khafi ne devrait plus porter le maillot rouge et bleu la saison prochaine. Alors que son contrat stagiaire arrivera à terme le 30 juin, le milieu de terrain de 20 ans serait sur le point de partir librement et gratuitement à Carrarese, club de Serie B italienne ayant terminé 12ème du championnat en 2025-2026.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin, le PSG n'a pas encore réalisé d'emplette. D'après Luis Enrique, le club de la capitale ne compterait pas faire de folies lors de cette fenêtre de transferts. Comme pour la saison 2025-2026, les Parisiens vont se contenter de faire quelques ajustements à certains postes pour étoffer leur effectif. Mais pour le moment, aucune arrivée n'a été officialisé au PSG. Dans le sens des départs, rien n'a été communiqué à ce jour non plus. Toutefois, un départ serait déjà programmé : celui de Yanis Khafi.

Transfert - PSG : Yanis Khafi va rejoindre Carrarese Selon les informations de Foot Mercato, ne défendra plus les couleurs du PSG à la rentrée. Alors que son contrat stagiaire va se terminer le 30 juin, le milieu de terrain de 20 ans serait sur le point de signer librement et gratuitement à Carrarese, club de Serie B ayant fini à la 12ème place en 2025-2026. Formé au PSG, Yanis Khafi avait été convoqué par Luis Enrique pour la réception de l'AJ Auxerre le 27 septembre 2025, mais il n'était pas entré en jeu.