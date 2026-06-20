Une star du PSG prête à devenir entraîneur grâce à Luis Enrique et Didier Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Respectivement entraîneur du PSG et sélectionneur de l’équipe de France, Luis Enrique et Didier Deschamps sont aujourd’hui considérés comme parmi les meilleurs dans leurs fonctions. Et voilà que Lucas Hernandez a la chance de côtoyé les deux en club et en sélection. Apprenant énormément à leurs côtés, le joueur du PSG n’exclurait d’ailleurs pas un avenir en tant qu’entraineur.

A 30 ans, Lucas Hernandez est aujourd’hui un joueur très chanceux, comme peuvent l’être également Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Warren Zaïre-Emery. En effet, alors que les joueurs du PSG sont entraînés au quotidien par Luis Enrique, c’est sous les ordres de Didier Deschamps qu’ils évoluent en sélection. Une chance à propos de laquelle Lucas Hernandez s’est confié. Et voilà qu’auprès du Figaro, le Parisien a notamment des points communs entre les deux techniciens : « C’est le mantra de Luis Enrique et de Didier Deschamps, gagner, tout et tout le temps ? Oui, ils sont tous les deux comme ça. Ils détestent l’individualisme. Zéro ! Le collectif au-dessus de tout. Et je me retrouve là-dedans. Ils ont raison. Leur carrière leur donne raison non ? ».

« Mais coach, c’est une possibilité » C’est alors que Lucas Hernandez a ensuite été relancé sur la possibilité de devenir entraîneur à l’avenir sous ces influences de Luis Enrique et Didier Deschamps. Une piste clairement pas écartée par l’international français du PSG. En effet, Lucas Hernandez a répondu : « Ils me donnent envie d’être entraîneur ? On verra. Ne me mettez pas encore à la retraite. Mais coach, c’est une possibilité ».