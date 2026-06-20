Une star du PSG prête à devenir entraîneur grâce à Luis Enrique et Didier Deschamps ?

Respectivement entraîneur du PSG et sélectionneur de l’équipe de France, Luis Enrique et Didier Deschamps sont aujourd’hui considérés comme parmi les meilleurs dans leurs fonctions. Et voilà que Lucas Hernandez a la chance de côtoyé les deux en club et en sélection. Apprenant énormément à leurs côtés, le joueur du PSG n’exclurait d’ailleurs pas un avenir en tant qu’entraineur.
A 30 ans, Lucas Hernandez est aujourd’hui un joueur très chanceux, comme peuvent l’être également Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Warren Zaïre-Emery. En effet, alors que les joueurs du PSG sont entraînés au quotidien par Luis Enrique, c’est sous les ordres de Didier Deschamps qu’ils évoluent en sélection. Une chance à propos de laquelle Lucas Hernandez s’est confié. Et voilà qu’auprès du Figaro, le Parisien a notamment des points communs entre les deux techniciens : « C’est le mantra de Luis Enrique et de Didier Deschamps, gagner, tout et tout le temps ? Oui, ils sont tous les deux comme ça. Ils détestent l’individualisme. Zéro ! Le collectif au-dessus de tout. Et je me retrouve là-dedans. Ils ont raison. Leur carrière leur donne raison non ? ».
« Mais coach, c’est une possibilité »
C’est alors que Lucas Hernandez a ensuite été relancé sur la possibilité de devenir entraîneur à l’avenir sous ces influences de Luis Enrique et Didier Deschamps. Une piste clairement pas écartée par l’international français du PSG. En effet, Lucas Hernandez a répondu : « Ils me donnent envie d’être entraîneur ? On verra. Ne me mettez pas encore à la retraite. Mais coach, c’est une possibilité ».
« Je suis très bien à Paris »
Ce n’est donc pas tout de suite que Lucas Hernandez se lancera dans une carrière d’entraineur. A 30 ans, l’international français a encore quelques belles années devant lui. Va-t-il les jouer sous le maillot du PSG ? Il a en tout cas pas prévu de quitter le club de la capitale dans l’immédiat. « Est-ce que je vais continuer à Paris ? Je veux la troisième étoile (en C1) ! Il me reste encore deux ans de contrat. Bien sûr que j’aimerais finir mes années de contrat là-bas et même plus. Après, ce n’est pas une décision qui m’appartient. Je suis très bien à Paris. Ma famille aussi. On écrit l’histoire du club », a-t-il assuré.