«Je suis un soldat» : Peu utilisé par Luis Enrique, il veut quand même rester au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, Luis Enrique s’est appuyé sur son équipe type pour la plupart des matchs importants du PSG. Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe de Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense parisienne, Lucas Hernandez estime cependant qu’il reste un élément utile pour le coach espagnol, et souhaite rester chez les champions d’Europe à l’avenir.

Cet été, le PSG, double champion d’Europe en titre, pourrait connaître un mercato plutôt animé. Si des arrivées sont attendues, des départs sont également à prévoir au sein de l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale dispose d’un onze titulaire de grand talent, mais pourrait effectuer quelques ajustements dans la profondeur de son groupe. A Paris, certains joueurs ont des rôles bien définis. C’est notamment le cas de Lucas Hernandez. Arrivé il y a trois ans au PSG, l’international Français actuellement présent aux États-Unis afin de disputer la Coupe du Monde est le remplaçant de Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense.

« Si je ne joue pas, je ne vais pas bouder » Mais comme le principal intéressé l’a révélé ce vendredi auprès du Figaro, ce statut ne lui pose aucun problème. « Je suis un joueur qui ne crée pas de problème, toujours là pour l’équipe. Je ne suis pas un joueur individualiste. Si je ne joue pas, je ne vais pas bouder, ne pas m’entraîner ou m’embrouiller avec mes coéquipiers ou le coach. Le football, c’est un groupe, pas un joueur. Ne jamais le perdre de vue. Au PSG, on a démontré les qualités du collectif. Bien sûr que je veux jouer, je suis un compétiteur, mais, si ce n’est pas le cas, je suis là pour l’équipe. Je suis un soldat. Un guerrier. Rien ne me fera changer », a ainsi confié Lucas Hernandez, qui veut rester au PSG.