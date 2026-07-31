Le transfert de Lucas Chevalier vire au «désastre» : L'After Foot le conseille pour son avenir au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsqu'il signe au PSG il y a un an, Lucas Chevalier est présenté comme le futur gardien de l'équipe de France. Et finalement, il n'a même pas été convoqué pour la Coupe du monde à la suite d'une saison très décevante. Désormais, son avenir fait parler, et au sein de l'After Foot, on conseille même à l'ancien Lillois d'envisager sérieusement l'idée d'un prêt.

Très discret pour le moment sur le mercato, le PSG doit se renforcer dans le secteur offensif, notamment afin de compenser les départs de Lee Kang-In et Gonçalo Ramos. Dans cette optique, le transfert de Maghnes Akliouche est sur le point d'aboutir, et il ne devrait pas être le seul à venir renforcer l'attaque parisienne. Dans le même temps, le club de la capitale s'active sur un dossier surprenant puisque des négociations auraient été entamées pour le transfert du portier japonais de Parme Zion Suzuki. Une piste qui n'apporte évidemment pas de bonnes nouvelles à Lucas Chevalier. Recruté il y a un an pour 40M€, hors bonus, en provenance du LOSC, le portier français était censé remplacer Gianluigi Donnarumma, tout en incarnant le futur des Bleus en offrant une réelle concurrence à Mike Maignan. A l'arrivée, non seulement il a perdu sa place de titulaire au PSG, mais en plus, il n'a pas été convoqué pour la Coupe du monde, Didier Deschamps lui préférant Brice Samba et Robin Risser derrière le portier de l'AC Milan.

Le cas Chevalier fait débat ! C'est dans ce contexte que l'avenir de Lucas Chevalier au PSG paraît donc incertain. Et pour Walid Acherchour, le moment est venu d'aller chercher du temps de jeu ailleurs pour le portier français. « A la place de Chevalier, je me ferais prêter. J’aurais une discussion avec Luis Enrique et s’il ne me garantit pas la place de numéro un, je ne me bats pas, je demande à me faire prêter pour jouer et après pourquoi pas revenir au PSG en tant que numéro un. Faire la baston avec Safonov qui a fait une saison incroyable… Aujourd’hui, à quel moment on peut douter et rebattre les cartes avec Safonov ? Il a fait une deuxième partie de saison incroyable, il a été très important. Il y a d’un côté un gardien qui maximise son potentiel, de l’autre un qui le minimise. A un moment, on n’est pas à la MJC, on n’est pas là pour faire des cadeaux, on est au PSG. Donc Safonov est numéro un, Chevalier numéro deux. Il faudrait une chute de Safonov dans le Galibier pour voir Chevalier repasser devant… », explique-t-il au micro de l'After Foot.

«A la place de Chevalier, je me ferais prêter» D'ailleurs, Walid Acherchour rappelle que l'été dernier déjà, il aurait bien aimé voir le PSG laisser Lucas Chevalier une saison en prêt au LOSC : « Si je suis Lucas Chevalier ou même son entourage, je me pose la question, pas d’un départ car ça serait excessif, mais il faut jouer, il doit jouer. L’opportunité de marché pour le PSG était bien l’année dernière mais j’étais de ceux qui pensaient qu’il fallait le laisser un an en prêt à Lille. Bon je dis beaucoup de conneries mais là… Pour l’instant, son transfert au PSG, c’est un désastre… »