Louis Bielle-Biarrey va prolonger à l'UBB : Voilà les coulisses de sa signature tant attendue

Pierrick Levallet

Depuis quelques mois maintenant, le dossier Louis Bielle-Biarrey est l’un des grands feuilletons de la planète rugby. Alors que son contrat expire en juin 2027, l’ailier de 23 ans négocie sa prolongation avec l’UBB. Et les discussions avanceraient dans le bon sens entre les deux parties. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant de parvenir à un accord total.

Louis Bielle-Biarrey est au coeur des spéculations depuis un petit moment maintenant. L’ailier de 23 ans, sous contrat à l’UBB jusqu’en juin 2027, négocie sa prolongation avec le club bordelais. Les Unionistes souhaitent impérativement étendre le bail du joueur vedette du XV de France pour ne pas le laisser filer. Les discussions entre les deux parties ont donc été entamées il y a quelques semaines. Et le dossier avancerait dans le bons sens pour LBB.

L'UBB touche au but avec Louis Bielle-Biarrey D’après les informations de Rugbyrama, le dénouement ne laisserait plus aucun doute sur le fait que Louis Bielle-Biarrey poursuivra l’aventure avec l’UBB. Le phénomène du rugby français devrait parapher un nouveau contrat jusqu’à la fin de la décennie très prochainement. Il ne resterait plus que quelques détails à régler, mais l’accord total serait attendu pour fin août. Le principal obstacle résiderait dans le montage financier du nouvel engagement du joueur. L’UBB entend rehausser son salaire tout en respectant le cadre du salary cap. Mais Adidas, qui est l’équipementier personnel de Louis Bielle-Biarrey, n’est toujours pas celui du club bordelais. Les dirigeants unionistes doivent donc intégrer cette somme dans le calcul global de la masse salariale.

Un transfert de Louis Bielle-Biarrey n'a jamais été envisagé Rugbyrama ajoute que du côté de l’UBB, il n’a jamais été question de se séparer de Louis Bielle-Biarrey. Ce dernier n’a aucune fois été proposé sur le marché des transferts. Les pensionnaires du Top 14 ne comptaient pas faire monter les enchères pour leur joueur, et ont au contraire préféré poursuivre les négociations pour sa prolongation. L’UBB toucherait désormais au but avec LBB, qui ne semblait de toute manière pas déterminé à partir.