Yan Diomandé : Le futur crack du Real Madrid a ému tout le monde, ce message touchant publié en pleine Coupe du Monde 2026

Alexis Brunet

Cet été, Yan Diomandé fait beaucoup parler de lui. L’international ivoirien était tout proche du PSG, mais finalement il devrait prendre la direction du Real Madrid qui a presque trouvé un accord avec le RB Leipzig. Un très gros transfert qui devrait rendre la sœur de l’attaquant fière, elle qui est décédée il y a un peu plus d’un an et à qui l’ailier avait rendu un très bel hommage à travers une lettre publiée durant la Coupe du monde.

Alors que certains joueurs ont déjà été transférés pour beaucoup d’argent cet été à l’image de Morgan Rogers (Chelsea pour 138M€ ) ou bien Eliott Anderson (Manchester City pour 135M€), Yan Diomandé devrait se ranger dans cette catégorie. Notamment pisté depuis plusieurs semaines par le PSG, l’international ivoirien devrait finalement prendre la direction du Real Madrid qui va débourser au moins 120M€ pour le faire venir en provenance du RB Leipzig.

Yan Diomandé a écrit une lettre très touchante à sa sœur décédée Avant de rejoindre possiblement le Real Madrid, Yan Diomandé a participé à la Coupe du monde. Un moment important pour l’attaquant qui avait révélé durant la compétition avoir perdu sa sœur Roxane âgée de seulement 15 ans lorsqu’il venait tout juste d’en avoir 18. L’international ivoirien lui avait rendu un vibrant hommage à travers une lettre ouverte publiée sur le site The Players' Tribune. « Tu te rappelles quand on s’asseyait et qu’on rêvait d’aller vivre en France ? Qu’on irait faire du shopping et qu’on aurait notre propre appartement, que je serais un footballeur riche avec des voitures et une grande maison et tu n’aurais à te soucier de rien. Tu étais celle qui a toujours cru que je serais le prochain Cristiano, quand tous les autres rigolaient. »

« Depuis que tu es morte, je suis juste vide » Visiblement très proche de sa sœur Roxane, Yan Diomandé a été très touché par son décès et il a encore aujourd’hui du mal à s’en remettre. « Tu étais la seule qui n’a jamais cessé d’y croire (...) Aujourd’hui, je ne ressens rien. C’est comme si je n’étais même plus humain. Depuis que tu es morte, je suis juste vide (...) Je ne crois même pas avoir versé une larme le jour où ils m’ont dit que tu étais partie. J’étais juste sous le choc. »