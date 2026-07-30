L’OM est attaqué sur le mercato : Trois joueurs importants de Bruno Genesio sont concernés !

Axel Cornic

La nouvelle saison de Ligue 1 va débuter dans seulement quelques semaines et il y a encore énormément de travail à l'Olympique de Marseille. La nouvelle direction doit jongler entre économies et compétitivité, mais ça pourrait devenir de plus en plus difficile, avec un secteur de jeu qui pourrait particulièrement être affaibli.

Le mercato bat son plein, mais l'OM n'a pour le moment pas fait grand-chose. Menacé par l'UEFA le club phocéen a surtout vendu, avec notamment les transferts de Mason Greenwood ainsi que de Pierre-Emerick Aubameyang. Ils n'ont pour le moment pas été remplacés et l'inquiétude des supporters grandi, à moins d'un mois du début de la saison.

« Je pense qu’il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature » Face à la presse, Bruno Genesio s'est exprimé au sujet de la situation actuellement de l'OM, qu'il a rejoint en connaissance de cause. « Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor, Amine et l’ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif. Mais il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité. Il appartient au président et à Grégory Lorenzi ainsi qu’à la direction sportive de gérer les contraintes imposées par la DNCG » a déclaré le nouveau coach marseillais. « Je n’ai aucune prise là-dessus. En revanche, je pense qu’il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature, une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1 ».

Leonardo Balerdi sur le départ L'exode ne devrait toutefois pas s'arrêter. D'après les informations de Foot Mercato, après l'attaque c'est la défense de l'OM qui pourrait être pillée. Le premier candidat au départ est évidemment Leonardo Balerdi, qui dès la fin de la saison dernière semble avoir annoncé son envie de changer de club. Son forfait pour la Coupe du monde 2026 digéré, l'international argentin de 27 ans semble vouloir se concentrer sur son avenir et tout porte à croire qu'il s'écrire loin de Marseille. Plus précisément en Italie, puisqu'il aurait déjà reçu des offres de la part de plusieurs clubs de Serie A, dont le nom n'est toutefois pas évoqué. Recruté pour 11M€ en 2020, il en vaudrait désormais 18M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.