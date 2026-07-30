Transfert à 50M€ : L’AS Monaco dit enfin oui au PSG pour Maghnes Akliouche !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente de faire venir Maghnes Akliouche, qui appartient à l’AS Monaco. Le club de la capitale a envoyé quatre offres à l’ASM, mais elles ont toutes été refusées. Il a finalement fallu attendre la cinquième proposition parisienne pour que les dirigeants monégasques acceptent de céder leur milieu offensif international français contre un chèque de 50M€.

Le mercato du PSG est pour le moment très calme. Alors que l’on est déjà le 30 juillet, le club de la capitale n’a fait venir qu’Alessandro Longoni, jeune gardien de but de 18 ans formé à l’AC Milan. Une curiosité, surtout que dans le sens des départs Paris ne chôme pas. Gonçalo Ramos est parti renforcer l’AC Milan et Kang-in Lee a lui signé à l’Atlético de Madrid. Cela n’est pas terminé, puisque Randal Kolo Muani est tout proche d’un retour à la Juventus de Turin et Bradley Barcola pourrait bien rejoindre Liverpool.

L’AS Monaco accepte une offre du PSG pour Akliouche Luis Campos est conscient qu’il doit réagir et il est en passe de le faire. En effet, ce jeudi, L’Équipe nous informe que le PSG est tombé d’accord avec l’AS Monaco concernant le transfert de Maghnes Akliouche. Après quatre offres refusées, l’ASM a finalement accepté la cinquième proposition parisienne évaluée à 50M€. Il ne reste que quelques détails à régler, mais l’opération devrait aboutir et l’international français va donc devenir le transfert le plus cher de la Ligue 1 cet été.

Digne devrait suivre Maghnes Akliouche ne devrait pas être le seul international français à rejoindre le PSG cet été, puisque selon de nombreuses sources le club de la capitale a trouvé un accord il y a déjà quelques jours avec Aston Villa pour le transfert de Lucas Digne. Ce dernier va coûter un peu moins de 10M€ à Paris et son arrivée permettra à Nuno Mendes de souffler un peu dans la saison. Le latéral gauche ne sera pas dépaysé car il va retrouver certains de ses compatriotes, mais il a surtout déjà évolué par le passé au PSG, de 2013 à 2016.