Intérêt pour Zion Suzuki, départ de Lucas Chevalier : Le PSG prépare une nouvelle révolution au poste de gardien de but... et personne ne s'y attendait

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG était attendu sur le mercato et répond pour le moment présent... dans le sens des départs. Mais cela devrait également rapidement s'accélérer dans le sens des arrivées. Mais alors que c'est le secteur offensif qui est particulièrement concerné par les recherches de Luis Campos, ce dernier s'active également pour le poste de gardien de but. Et c'est plus inattendu.

Entre le PSG et le poste de gardien de but, c'est une histoire particulière notamment depuis l'arrivée de QSI. Depuis 2011, aucun portier n'a fait réellement l'unanimité à Paris. Gianluigi Donnarumma pensait pourtant avoir réglé le débat en contribuant très largement à la première victoire en Ligue des champions. Cependant, dans la foulée, Luis Enrique a décidé de changer de gardien, réclamant un profil qui correspondait plus à sa philosophie de jeu. Le capitaine de la sélection italienne a ainsi rejoint Manchester City tandis que le PSG a lâché 40M€, hors bonus, pour attirer Lucas Chevalier... qui a perdu sa place de titulaire à la mi-saison au profit de Matvey Safonov.

Zion Suzuki, la piste surprise du PSG Et alors que les Parisiens semblaient être repartis pour une nouvelle saison avec le Russe titulaire et Lucas Chevalier qui vient le concurrencer, tout a été relancé ces derniers jours avec la révélation de l'intérêt du PSG pour Zion Suzuki (24 ans). Un dossier qui s'est accéléré depuis quelques heures puisque Foot Mercato assure que c'est une piste très sérieuse pour le club de la capitale. Le portier de la sélection japonaise, auteur d'une belle Coupe du monde, est sous contrat jusqu'en 2029 avec Parme qui réclame 30M€ pour le lâcher. Une somme qui n'effraie par le PSG, qui, selon les informations du Corriere dello Sport, est prêt à répondre aux exigences du club italien. Cela offre donc un sérieux atout aux Parisiens pour devancer la concurrence de la Juventus, qui aurait d'ailleurs déjà activé d'autres pistes (Guglielmo Vicario et Anatoly Trubin notamment).

Une réelle menace pour Chevalier ? Reste désormais à savoir quelle conséquence pourrait avoir la signature de Zion Suzuki dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG. Si Matvey Safonov n'est pas menacé à court terme, difficile d'en dire autant pour Lucas Chevalier qui a déçu la saison dernière. Selon les informations d'Abdellah Boulma, l'intérêt parisien pour le portier de Parme est mené dans une réflexion plus globale au sujet de l'avenir de l'ancien gardien du LOSC qui se verrait pourtant bien rester à Paris, mais la réciproque n'est peut-être pas vraie. RMC Sport confirme que pour le moment un départ de Lucas Chevalier n'est pas à l'étude, et évoque un autre scénario à savoir la possibilité que Zion Suzuki soit prêté dans la foulée de son transfert au PSG. Reste désormais à savoir ce qui se passera pour l'avenir de l'ancien Lillois dont le nom a circulé du côté de la Juventus ou encore d'Aston Villa durant l'été.