Plusieurs coureurs majeurs vont débarquer chez Decathlon-CMA CGM : Paul Seixas accompagné par une équipe de rêve pour gagner le Tour de France 2027 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatrième du Tour de France, Paul Seixas a réussi ses débuts sur la Grande Boucle, mais il compte revenir encore plus fort la saison prochaine. Très bien entouré par ses coéquipiers au sein de l'équipe Decathlon-CMA CGM, le Français de 19 ans pourrait également voir débarquer plusieurs coureurs importants pour l'aider dans quête de victoire finale à Paris en 2027.

Pour son premier Tour de France, Paul Seixas a répondu aux attentes en terminant à la quatrième place du général, mais surtout en restant à la lutte pour le podium et le Maillot Blanc jusqu'au bout face à Isaac Del Toro. Mais surtout, et c'était déjà moins attendu, l'équipe Decathlon-CMA CGM a été au rendez-vous, en entourant parfaitement son leader. La formation française s'est montrée en mesure de rivaliser avec les UAE Team-Emirates de Tadej Pogacar, les Visma Leas-a-Bike de Jonas Vingegaard ou encore les Red Bull-Bora-Hansgrohe de Remco Evenepoel ainsi que la très polyvalente Lidl-Trek du Maillot Vert Mads Pedersen mais également de Mattias Skjelmose et Juan Ayuso, qui ont tous les deux terminés dans le top 10 du général. Paul Seixas a ainsi pu compter sur trois solides lieutenants en montagne avec Nicolas Prodhomme, Aurélien Paret-Peintre et Matthew Riccitello, ainsi que sur les très solides rouleurs que son Cees Bol, Tiesj Benoot et Daan Hoole. Sans oublier le sprinteur Olav Kooij qui a tenu son rang en remportant une victoire d'étape. « On peut noter plusieurs choses, mais la première, c'est que l'équipe a été très solide. Chapeau à tous ces mecs », se félicitait ainsi Paul Seixas après le Tour de France.

Déjà trois recrues actées pour 2027 ? Mais l'équipe Decathlon-CMA CGM fait partie des plus ambitieuses du peloton et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ainsi que l'objectif est désormais de revenir sur le Tour de France l'été prochain avec l'objectif de gagner. Pour cela, il faudra renforcer cet effectif en y apportant à la fois du talent et de l'expérience. Et alors que le marché des transferts dans le cyclisme ouvrira ses portes à partir de ce samedi 1er août, trois coureurs auraient déjà accepté de rejoindre Paul Seixas. Et non des moindres. Selon les informations de L'EQUIPE, Pavel Sivakov (UAE Emirates-XRG), Ben O'Connor (Jayco AlUla) et Laurens De Plus (Netcompany Ineos) ont même déjà signé avec Decathlon-CMA CGM et l'officialisation de leur signature n'est plus qu'une question de temps. Il s'agit de renforts importants avec des coureurs capables de finir dans le top 10 de grands tours comme se fut le cas de Sivakov (9e du Giro en 2019 et 9e de la Vuelta en 2024) mais surtout de Ben O'Connor. Le coureur australien a fait quatre top 10 dans sa carrière, dont une 4e place sur le Tour de France en 2021 et une 2e place sur la Vuelta en 2024 après avoir porté le maillot rouge de leader pendant 13 jours. Sans oublier ses 4 victoires d'étapes dans les grands tours. Laurens De Plus est plutôt réputé pour ses qualités de rouleurs et pour sa fiabilité en tant que coéquipier, mais cela ne l'a pas empêché de terminer 10e du Giro en 2023.

Decathlon-CMA CGM va annoncer «quatre ou cinq recrues» C'est donc un sacré recrutement pour Decathlon-CMA CGM qui va encore renforcer son effectif pour entourer au mieux Paul Seixas. Et ce n'est d'ailleurs surement pas terminé à en croire Dominique Serieys, le patron de la formation française. « On va avoir quatre ou cinq nouvelles recrues qu’on va annoncer à la rentrée de septembre. En tout cas, on a identifié les composants et l’évolution que l’équipe aura. Parce qu’aujourd’hui, une équipe se construit avec beaucoup d’équipiers. Et pas que sur le Tour de France. En tout cas, je le répète, la conviction que Paul doit avoir, et que nous avons déjà, c’est que c’est avec nous qu’il va gagner », a-t-il expliqué dans les colonnes du Parisien. Ainsi, en plus des trois renforts déjà actés, les noms d'Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe) et de Sam Oomen (Lidl-Trek) ont également circulé ces derniers jours, sans que rien ne soit bouclé pour le moment. Au-delà de renforcer le groupe, Decathlon-CMA CGM apporte également du sang neuf dans son organigramme avec l'arrivée prochaine du jeune retraité Romain Bardet, en tant que manager sportif à partir de 2027. « Il a d’ailleurs déjà gagné des courses. Et n’oublions pas l’arrivée de Romain Bardet comme patron du pôle sport. On va continuer à se renforcer pour être meilleurs que les autres. Et qu’on retienne que Paul a 19 ans. Demain, quelle que soit la durée de notre renouvellement, trois ou cinq ans, il aura juste 23 ou 24 ans », ajoutait Dominique Serieys.

Bâtir une équipe importante pour conserver Paul Seixas ? Et bien que l'idée première derrière ces recrutements est de lutter dès l'année prochaine avec les meilleures équipes du peloton pour remporter le Tour de France, derrière ces manœuvres, il y a également une volonté de prouver à Paul Seixas la solidité du projet et ainsi le convaincre de prolonger. Et pour cause, le contrat du prodige français s'achève à l'issue de la saison 2027, et sans surprise, il est convoité par les plus grandes formations qui rêvent de miser sur un tel talent pour l'avenir. Paul Seixas va donc devoir rapidement trancher pour son avenir, et nul doute que les signaux envoyés par Decathlon-CMA CGM sont perçus comme étant très positifs. En bâtissant un collectif pour rivaliser avec UAE Team-Emirates et Visma Leas-a-Bike, la formation française met tous les atouts de son côté pour convaincre Paul Seixas de rester.