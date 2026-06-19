PSG : João Neves impliqué dans une polémique lunaire... à cause de Cristiano Ronaldo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parler de Cristiano Ronaldo après une prestation ratée de sa part peut avoir des conséquences, même si les propos n'ont rien de malintentionné. João Neves, le milieu du Portugais et de la sélection portugaise, en fait l’expérience après le nul concédé face à la RD Congo (1-1).

Le Portugal a raté son entrée en lice à la Coupe du monde en concédant le nul contre la RD Congo (1-1). Cristiano Ronaldo s’est particulièrement montré en difficulté mais continue de bénéficier du soutien de son sélectionneur Roberto Martinez et de ses coéquipiers. « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C'est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres », confiait João Neves après la rencontre. Une phrase qui semble anodine au premier abord, sauf pour les fans les plus extrêmes du quintuple Ballon d’Or qui estiment que leur idole n’est pas « comme tous les autres ».

João Neves prend cher sur les réseaux João Neves subit ainsi une vague de harcèlement sur les réseaux ces dernières heures, des milliers de commentaires négatifs et/ou faisant référence à Cristiano Ronaldo apparaissant sous ses publications. Il en est de même pour Bruno Fernandes, qui avait lâché un like sur un post du milieu du PSG.