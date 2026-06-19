PSG : João Neves impliqué dans une polémique lunaire... à cause de Cristiano Ronaldo !

Parler de Cristiano Ronaldo après une prestation ratée de sa part peut avoir des conséquences, même si les propos n'ont rien de malintentionné. João Neves, le milieu du Portugais et de la sélection portugaise, en fait l’expérience après le nul concédé face à la RD Congo (1-1).
Le Portugal a raté son entrée en lice à la Coupe du monde en concédant le nul contre la RD Congo (1-1). Cristiano Ronaldo s’est particulièrement montré en difficulté mais continue de bénéficier du soutien de son sélectionneur Roberto Martinez et de ses coéquipiers. « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C'est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres », confiait João Neves après la rencontre. Une phrase qui semble anodine au premier abord, sauf pour les fans les plus extrêmes du quintuple Ballon d’Or qui estiment que leur idole n’est pas « comme tous les autres ».
João Neves prend cher sur les réseaux
João Neves subit ainsi une vague de harcèlement sur les réseaux ces dernières heures, des milliers de commentaires négatifs et/ou faisant référence à Cristiano Ronaldo apparaissant sous ses publications. Il en est de même pour Bruno Fernandes, qui avait lâché un like sur un post du milieu du PSG.
« C’est à l’équipe de marquer, pas à toi »
Après le nul du Portugal, et la prestation insuffisante de son capitaine, les critiques ont été nombreuses. « Cristiano Ronaldo est une plaie, malheureusement. Ils ont joué à 10 avec un piquet devant », a notamment lâché le journaliste Daniel Riolo sur RMC. Thierry Henry s’est également montré très critique au micro de Fox Sports : « C’est à l’équipe de marquer, pas à toi. Cristiano Ronaldo a été dans cette situation plusieurs fois. Si vous faites cette course, vous obligez le défenseur à prendre la décision de se replier dans votre surface de réparation. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers Bruno Fernandes. S’il pénètre dans la surface, vous devez le suivre et Fernandes n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers la passe en retrait. Vous voyez les deux joueurs et c’est plus facile à défendre. Et c’est ça mon point de vue : l’équipe doit marquer, pas toi ».