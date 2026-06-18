«J’ai trouvé ça injuste», Zaïre-Emery victime d’un scandale au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son excellente deuxième partie de saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a débuté la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal sur le banc de touche. Un choix fort de la part de Luis Enrique, mais que certains observateurs vivent comme une véritable injustice, à l'image du journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc.

Actuellement en Amérique pour disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery (20 ans) doit pour l'instant se contenter d'un statut de remplaçant avec les Bleus, ce qui n'est certainement pas sans lui rappeler le 30 mai dernier avec le PSG. Le soir de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, le jeune milieu de terrain (ou latéral droit) avait démarré la rencontre sur le banc au profit de Fabian Ruiz, et ce alors qu'il s'était de nouveau imposé comme un élément majeur du PSG en seconde partie de saison.

« Il a fait une saison remarquable » Dans un chat avec les internautes de L'EQUIPE, le journaliste Vincent Duluc a évoqué ce statut de remplaçant de Zaïre-Emery en équipe de France et a donc décidé de faire référence à cette finale de Ligue des Champions avec le PSG pour dénoncer une injustice : « En vérité, je m’expliquais beaucoup plus difficilement que Warren Zaïre-Emery n’ait pas été titulaire en finale de la Ligue des champions. À mes yeux, il le méritait, pas seulement parce qu’il avait toujours été là quand d’autres se faisaient porter pâles, enchaînant jusqu’à 40 titularisations d’affilée, mais parce que sa saison remarquable aurait justifié qu’on lui fasse confiance pour le match le plus important », explique-t-il.