Emmanuel Macron parle du PSG : L’Émir du Qatar se moque de lui !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Supporter invétéré de l’OM, Emmanuel Macron est le seul président de la République de l’histoire à avoir reçu le PSG, le club rival, à l’Elysée dans le cadre des célébrations pour le titre de Ligue des champions. Et ce, à deux reprises. Pendant le sommet du G7 à Paris, le Chef d’État a été taquiné par Tamim ben Hamad Al-Thani, l’Émir du Qatar.

Le 30 mai dernier, le Paris Saint-Germain a écrit l’histoire . A l’instar du Real Madrid entre 2016 et 2018 qui avait signé le three-peat en Ligue des champions, le PSG a su conservé son titre en C1. Chose qui n’avait pas été faite au XXIème siècle en dehors des deux exemples cités. De quoi valoir une deuxième visite d’honneur à l’Elysée en deux ans du Paris Saint-Germain accueilli par le président de la République Emmanuel Macron. « Chacun s'est donné jusqu'au bout. Personne ne s'est énervé. Vous n'avez rien lâché et vous avez fait preuve d'une unité, d'une force de caractère et d'une maturité. Vous n'avez jamais donné aucun signe de fébrilité. Vous avez tenu, vous avez remonté. Jusqu'à la dernière seconde, les nerfs n'ont pas lâché. C'est le signe d'une immense équipe (...) Pas de doute avec ce back-to-back, le PSG est la plus grande équipe d'Europe ».

«Il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais à l’intérieur» Quelques semaines après cette déclaration signée Emmanuel Macron devant les joueurs et le staff du PSG, le sujet de la Ligue des champions est brièvement revenu sur la table lors du sommet du G7 à Paris ces dernières heures. L’AFP a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux par le biais de laquelle on aperçoit le Chef d’État aux côtés du président des Etats-Unis Donald Trump discuter du back-to-back du Paris Saint-Germain. « La Ligue des champions...», a lancé Emmanuel Macron avant que Tamim ben Hamad Al-Thani se moque gentiment de lui. « Il n’est pas content. Il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais à l’intérieur... (rire dans la salle) ».