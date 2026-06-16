PSG - Ligue des champions : Un passe-droit pour Dembélé avant la Coupe du monde ?

Historique. Le PSG a conservé son titre de champion d'Europe le 30 mai dernier en venant à bout d'Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). De quoi permettre à Ousmane Dembélé de consolider son héritage laissé dans l'histoire du club de la capitale et être dans la course pour une saison magique avec une Coupe du monde pour laquelle le sélectionneur des Bleus a permis au Ballon d'or notamment d'avoir une préparation particulière.
Le Paris Saint-Germain a signé le back-to-back en Ligue des champions. Le 31 mai 2025 et le 30 mai 2026 resteront deux jours à jamais gravés dans les mémoires des supporters du club de la capitale. Ils sont synonymes des sacres glanés contre l'Inter et Arsenal. Ousmane Dembélé est l'un des principaux artisans des succès parisiens, ce qui lui a notamment valu un Ballon d'or. Dans la foulée de la victoire face aux Gunners engendrant quelques célébrations entre Budapest et Paris, Dembélé et les joueurs du PSG ont retrouvé Clairefontaine pour le début de la préparation à la Coupe du monde avec l'équipe de France.
«Avec le PSG sa reconnaissance personnelle en ayant le Ballon d'or qu'il mérite le met en lumière»
« C'est vrai qu'Ousmane (Dembélé) a commencé tôt en sélection, mais il a aussi eu pas mal de pauses liées à ses nombreuses blessures. En club, il y a des matchs tous les 3 jours. Evidemment qu'avec le PSG sa reconnaissance personnelle en ayant le Ballon d'or qu'il mérite le met en lumière », a confié Didier Deschamps en conférence de presse d'avant-match lundi après-midi au sujet du changement de dimension et de statut d'Ousmane Dembélé ces derniers mois.
«On lui a laissé le temps pour pouvoir évacuer après la finale»
Par la suite, avant cette première face au Sénégal au MetLife Stadium, le sélectionneur des Bleus a reconnu avoir permis à Ousmane Dembélé et aux joueurs ayant pris part à la finale de bénéficier d'un traitement spécial une fois arrivés à Clairefontaine. « Ousmane est très concentré, avec l'envie d'être très bon et décisif, comme il l'est assez régulièrement avec son club, même si ses problèmes physiques l'ont amené à manquer pas mal de matchs ces dernières saisons. On lui a laissé le temps comme tous les joueurs qui étaient concernés par la finale de la Ligue des champions sur le plan physique et sur le plan psychologique de pouvoiur évacuer. Evidemment qu'avec un Ousmane au meilleur de son niveau, ce sera un plus pour l'équipe de France ».