Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Historique. Le PSG a conservé son titre de champion d'Europe le 30 mai dernier en venant à bout d'Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). De quoi permettre à Ousmane Dembélé de consolider son héritage laissé dans l'histoire du club de la capitale et être dans la course pour une saison magique avec une Coupe du monde pour laquelle le sélectionneur des Bleus a permis au Ballon d'or notamment d'avoir une préparation particulière.

Le Paris Saint-Germain a signé le back-to-back en Ligue des champions. Le 31 mai 2025 et le 30 mai 2026 resteront deux jours à jamais gravés dans les mémoires des supporters du club de la capitale. Ils sont synonymes des sacres glanés contre l'Inter et Arsenal. Ousmane Dembélé est l'un des principaux artisans des succès parisiens, ce qui lui a notamment valu un Ballon d'or. Dans la foulée de la victoire face aux Gunners engendrant quelques célébrations entre Budapest et Paris, Dembélé et les joueurs du PSG ont retrouvé Clairefontaine pour le début de la préparation à la Coupe du monde avec l'équipe de France.

«Avec le PSG sa reconnaissance personnelle en ayant le Ballon d'or qu'il mérite le met en lumière» « C'est vrai qu'Ousmane (Dembélé) a commencé tôt en sélection, mais il a aussi eu pas mal de pauses liées à ses nombreuses blessures. En club, il y a des matchs tous les 3 jours. Evidemment qu'avec le PSG sa reconnaissance personnelle en ayant le Ballon d'or qu'il mérite le met en lumière », a confié Didier Deschamps en conférence de presse d'avant-match lundi après-midi au sujet du changement de dimension et de statut d'Ousmane Dembélé ces derniers mois.