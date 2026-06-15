Ousmane Dembélé : Deschamps répond au casse-tête du moment avec la star du PSG !

Éblouissant avec le PSG ce qui lui a permis d’être sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé n’arrive pourtant pas à retranscrire cela en équipe de France. C’est l’un des débats autour de la sélection avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 face au Sénégal, sur lequel a été interrogé Didier Deschamps en conférence de presse.
Désormais double vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG et Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé peine pourtant à reproduire les mêmes performances en équipe de France. Un sujet sur lequel a été interrogé Didier Deschamps en conférence de presse ce lundi, à la veille de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal.
« Évidemment qu’avec un Ousmane au meilleur de son niveau, ce sera un plus pour l'équipe de France »
« C’est vrai qu’il a commencé tôt en sélection, mais il a eu aussi pas mal de pauses liées à ses nombreuses blessures. En club, il y a des matchs tous les trois-quatre jours. Évidemment qu’avec le PSG, sa reconnaissance personnelle en ayant le Ballon d'Or, qu'il mérite, le met en lumière. Ousmane est très concerné, concentré, comme tous les autres joueurs, avec l'envie d'être très bon et décisif, comme il l'est assez régulièrement avec le PSG, même si cette saison il a eu, malheureusement pour lui, des petits problèmes physiques qui l'ont amené à devoir sauter pas mal de matchs. On lui a laissé le temps, comme tous les joueurs qui étaient concernés par la finale de la Ligue des champions, sur le plan physique et psychologique de pouvoir évacuer. Depuis qu’on est arrivé là, comme l’ensemble du groupe, basculer. Mais évidemment qu’avec un Ousmane au meilleur de son niveau, ce sera un plus pour l'équipe de France », a répondu Didier Deschamps.
« Au Paris Saint-Germain, je joue plutôt au centre »
Dans un entretien accordé à Marca dernièrement, Ousmane Dembélé avait lui aussi été questionné sur cette différence de niveau et d’activité physique en équipe de France. « Ça dépend, mais je pense que c’est difficile, parce qu’au Paris Saint-Germain, je joue plutôt au centre et je pense que c’est là que je cours le plus. À chaque match, je veux tout donner, je veux essayer d’aider l’équipe. Mais on sait bien que je ne suis pas celui qui parcourt le plus de kilomètres dans l’équipe. Je sais que Doué a parcouru 15 kilomètres en finale, c’est énorme. Mais bon, on essaie d’aller de l’avant et de travailler », a déclaré l’attaquant du PSG. « Je peux faire un peu des deux. En mars, j’ai joué là aussi quand le sélectionneur a mis en place un système où les attaquants se démarquaient beaucoup et où nous n’avions pas beaucoup de joueurs en équipe de France capables de jouer à droite, à gauche ou en tant qu’avant-centre. On essaie aussi de déstabiliser un peu l’adversaire et d’être moins prévisibles pour avoir beaucoup plus d’options. Et oui, en équipe de France, je peux jouer à gauche, à droite ou au centre, un peu comme au Paris Saint-Germain. »