Ousmane Dembélé : Deschamps répond au casse-tête du moment avec la star du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éblouissant avec le PSG ce qui lui a permis d’être sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé n’arrive pourtant pas à retranscrire cela en équipe de France. C’est l’un des débats autour de la sélection avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 face au Sénégal, sur lequel a été interrogé Didier Deschamps en conférence de presse.

Désormais double vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG et Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé peine pourtant à reproduire les mêmes performances en équipe de France. Un sujet sur lequel a été interrogé Didier Deschamps en conférence de presse ce lundi, à la veille de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal.

« Évidemment qu’avec un Ousmane au meilleur de son niveau, ce sera un plus pour l'équipe de France » « C’est vrai qu’il a commencé tôt en sélection, mais il a eu aussi pas mal de pauses liées à ses nombreuses blessures. En club, il y a des matchs tous les trois-quatre jours. Évidemment qu’avec le PSG, sa reconnaissance personnelle en ayant le Ballon d'Or, qu'il mérite, le met en lumière. Ousmane est très concerné, concentré, comme tous les autres joueurs, avec l'envie d'être très bon et décisif, comme il l'est assez régulièrement avec le PSG, même si cette saison il a eu, malheureusement pour lui, des petits problèmes physiques qui l'ont amené à devoir sauter pas mal de matchs. On lui a laissé le temps, comme tous les joueurs qui étaient concernés par la finale de la Ligue des champions, sur le plan physique et psychologique de pouvoir évacuer. Depuis qu’on est arrivé là, comme l’ensemble du groupe, basculer. Mais évidemment qu’avec un Ousmane au meilleur de son niveau, ce sera un plus pour l'équipe de France », a répondu Didier Deschamps.