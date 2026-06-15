Absence de Kylian Mbappé : La mise au point de Didier Deschamps face à la presse

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 a débuté et l’équipe de France va entrer en lice ce mardi, avec un premier match de poule face au Sénégal. Mais les débats tournent encore une fois autour de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, qui ne s’est pas présenté pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

L’attente est presque finie. Dans seulement quelques heures, l’équipe de France va officiellement lancer sa Coupe du monde face au Sénégal, sur la pelouse du MetLife Stadium de New York. Kylian Mbappé devrait être présent et titulaire en attaque sauf grande surprise, mais ce n’était pas le cas ce mardi, lors de la première conférence de presse d’avant-match de ce Mondial 2026.

« Mon objectif premier, c'est de protéger mes joueurs » Le capitaine de l’équipe de France a été remplacé en conférence de presse par N’Golo Kanté, mais son absence a évidemment beaucoup fait parler. Et Didier Deschamps, présent aux côtés du milieu de terrain tricolore, n’a pas pu échapper aux questions au sujet de Mbappé. « Mon objectif premier, c'est de protéger mes joueurs. Ce matin, j'ai vu trois joueurs. On aura deux fois une heure de trajet » a déclaré le sélectionneur français, qui a débarqué aux Etats-Unis avec ses joueurs il y a près d’une semaine.