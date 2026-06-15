Ousmane Dembélé : Un rendez-vous décisif avec le PSG après la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde a repris ses droits le 11 juin dernier. L’occasion pour Ousmane Dembélé et bien d’autres internationaux de se mettre à rêver d’un sacre mondial sur le sol américain. Après la compétition, le Ballon d’or 2025 fera une coupure avant de rejoindre Paris pour entamer sa préparation avec le PSG et, ce qui ravira les supporters parisiens, trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat.

Depuis la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du PSG le 10 juin 2022, le dirigeant portugais a mis en place un mode de fonctionnement précis concernant la question des prolongations de contrat. Durant la troisième année d’un contrat de 5 ans, il est temps de concrètement ouvrir les discussions avec les joueurs en question. C’est dans cette optique que Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi se sont mis d’accord avec les dirigeants parisiens la saison dernière pour rallonger leurs aventures respectives à Paris.

Dembélé et Barcola n’ont pas encore donné leur accord au PSG pour signer un nouveau contrat Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont à présent dans la même situation. Néanmoins, aucune avancée concrète n’est à signaler à l’instant T. Le10sport.com vous dévoilait courant mai que Liverpool avançait ses pions dans la course à la signature de Barcola. En ce qui concerne Dembélé, les échanges au sujet de sa prolongation du contrat qui le lie au PSG jusqu’en juin 2028 se poursuivraient en coulisses d’après RMC Sport, mais aucun consensus n’est à déplorer.