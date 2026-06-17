Mercato - Le PSG prépare une folie : Kylian Mbappé valide déjà !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Capitaine de l'équipe de France et donc partenaire de Michael Olise chez les Bleus, Kylian Mbappé commence à bien connaitre l'attaquant du Bayern Munich et ne trait pas d'éloges à son sujet en interview. De bon augure pour le PSG, qui semble avoir fait d'Olise l'une de ses grandes priorités de l'été sur le marché des transferts...

Olivier Ménard, l'animateur de L'Equipe du Soir, a récemment révélé le vif intérêt du PSG pour Michael Olise : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été ». Le PSG semble donc préparer une folie avec l'attaquant français du Bayern Munich, et Kylian Mbappé est d'ailleurs fan du profil de son coéquipier en sélection.

Mbappé fan d'Olise Récemment interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, le capitaine de l'équipe de France s'est enflammé pour Michael Olise et a vanté ses qualités : « C'est le joueur d'aujourd'hui et de demain. Il a cette élégance, cette clairvoyance dans son jeu. Je m'entends très bien avec lui. Désormais, on parle en français ensemble. Il le parle bien. Après, il a cette personnalité qui fait que vous, les médias, vous ne saurez jamais si son français s'améliore ou pas, parce qu'il ne doit pas beaucoup vous parler (sourire). Il n'aime pas ça, il est comme ça. Michael est introverti. Il économise ses mots. Mais ses pieds parlent pour lui », a indiqué Kylian Mbappé, qui valide donc son profil.