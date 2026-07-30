Mort du DJ star Kavinsky : «Plus que flippant», ce qui se cache derrière sa prestation remarquable à la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 avec la chanteuse Angèle

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kavinsky, de son vrai nom Vincent Belorgey, a été retrouvé mort à son domicile parisien ce mardi soir. En 2024, le DJ français avait fait sensation à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 en proposant un remix de son titre planétaire Nightcall avec Phoenix et Angèle.

Les hommages se multiplient depuis l’annonce du décès de Kavinsky , retrouvé mort à son domicile ce mardi 28 juillet, à l'âge de 50 ans. Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer l’origine du décès, alors que la piste d'un accident vasculaire cérébral (AVC) est envisagée. Figure de la French Touch, Vincent Belorgey s’était fait connaître mondialement avec son tube Nightcall, utilisé en 2011 dans le film Drive, avec Ryan Gosling . Le morceau avait connu une nouvelle vie treize ans plus tard, avec un remix interprété avec Phoenix et Angèle sur la scène de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024. Interrogé l’année suivante par Le Parisien, le DJ star était revenu sur cette prestation restée dans les mémoires.

⚫️ Souvenir de la prestation iconique de Kavinsky sur son titre #Nightcall avec Angèle et Phoenix lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de #Paris2024 au Stade de France pic.twitter.com/lQwbmNT4C5

« J’ai fait un remplacement aux JO. Thomas Mars, des Phoenix, m’a appelé deux ou trois semaines avant le début du truc : « Eh Vinco, ça te dirait de faire ça ? » On a mis tout en place à la va-vite, avait révélé Kavinsky . Thomas m’a demandé qui je voulais comme voix. On a eu des refus, des indisponibilités, j’aurais adoré Billie Eilish, qui avait déclaré dans une émission qu’elle emmènerait « Nightcall » sur une île déserte. Mais elle chantait en parallèle à Los Angeles. »

L’idée de faire appel à la chanteuse belge Angèle était alors apparue. « Pour être très honnête, je ne connaissais pas ses chansons mais je la trouvais très fraîche. Ça me semblait génial, j’ai dit banco, confiait l’artiste. On a tout réenregistré très vite à Paris, j’ai fait les voix originales de Sébastien Tellier, ça m’a fait marrer. Et puis Angèle a fait le show ! »

« J’étais tellement stressé »

Le 11 août 2024, le trio s'est donc produit au Stade de France pour clôturer les Jeux de Paris. Un moment « plus que flippant », avait admis Kavinsky. « C’est absurde quand on fait ce boulot, mais je n’aime pas trop qu’on me regarde, c’est pour ça que je me cache derrière des lunettes noires et des rayons laser. Ce n’est pas tant le stade que le fait qu’on te dise que tu vas jouer devant un milliard de téléspectateurs (au final 500 millions, la moitié de la cérémonie d’ouverture). J’étais tellement stressé, s’était-il souvenu. Comme on n’avait pas le droit de fumer, j’ai pris un chewing-gum et j’ai oublié de le recracher avant de monter sur scène. Au bout de deux heures, je mâchais un bout de bois. Quand je revois l’image… C’est mon seul regret. Sinon, c’était une expérience incroyable, c’était génial de la vivre avec tous les copains. Un gros merci à Victor Le Masne et Thomas Jolly qui ont tout orchestré. »

Dans cet entretien accordé au Parisien en 2025, Kavinsky ne cachait pas sa fierté en se remémorant ce moment : « Je suis très patriote… Je ne vote jamais, je conchie la politique. Mais j’aime la France. Et j’étais complètement fier de la représenter, fier des gens qui m’accompagnaient, des hommages à DJ Mehdi et Philippe Zdar, de Gojira… Depuis, à la boulangerie, on me dit trop bien, les JO. Les gens pensent que je suis devenu millionnaire. Mais les JO c’est zéro, c’est l’esprit Pierre de Coubertin. On est juste défrayé de 190 euros. »

Sur Instagram, Angèle a partagé mercredi son « immense tristesse » en publiant une photographie prise dans les coulisses de cette prestation. « Merci de m'avoir permis de vivre ce moment inoubliable sur scène avec toi, et tout l'aventure qui a suivi », a écrit la Belge en story.