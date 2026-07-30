«Lui non plus ne peut pas le saquer» : Christophe Dugarry directement impliqué dans les tensions entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus succède à Didier Deschamps, sans qu'il n'y ait vraiment eu de passation de pouvoir. Il faut dire que Pierre Ménès rappelle que les deux hommes ne s'apprécient pas vraiment, ce qui est d'ailleurs amplifié par Christophe Dugarry, qui est lui très proche de Zizou.

Il ne s'agissait évidemment que d'une question de temps avant que cela ne se produise, mais c'est désormais officiel, Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus succède ainsi à Didier Deschamps, qui était resté 14 ans en poste. C'est donc une énorme révolution pour l'équipe de France, mais la passation de pouvoir entre les deux hommes risque d'être minimaliste... voire inexistante.

«Ce n'est pas prévu qu'on se parle avec Didier Deschamps» En effet, mardi lors de sa présentation officielle en conférence de presse, Zinedine Zidane a précisé que « ce n'est pas prévu qu'on se parle avec "DD" mais ce serait avec plaisir ». Zizou a tout de même eu un mot pour son ancien partenaire à la Juventus et en équipe de France : « Je voulais féliciter "DD" et tout son staff pour ces quatorze années. Bravo pour tout ce que tu as fait, tout le monde est reconnaissant de ton travail. Maintenant, une autre étape s'ouvre mais toujours avec le même objectif : voir l'équipe de France gagner ». Mais visiblement, il ne faut pas s'attendre à plus d'échange entre les deux hommes.

«Deschamps et Zidane ne s’aiment pas beaucoup» Il faut dire que cela fait désormais quelques que ce n'est pas l'amour fou entre les deux champions du monde 1998. « C’est un secret de polichinelle que Didier Deschamps et Zinedine Zidane ne s’aiment pas beaucoup », explique ainsi Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube qui ajoute que « ça date de la nomination de Deschamps à la tête de l’Equipe de France, où il avait quand même un peu comploté contre Laurent Blanc. Et comme Laurent Blanc est un très proche de Zinedine Zidane, ça n’a pas plu. Depuis que Zidane est le successeur virtuel de Deschamps, depuis qu’il a quitté le Real Madrid d’ailleurs, soit depuis cinq ans, bon, on peut dire aussi que… ».