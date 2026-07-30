Équipe de France -«Il s’était moqué de moi»: La surprenante prédiction de Zidane sur Deschamps racontée par un journaliste 20 ans plus tard

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le moment tant attendu par les fans inconditionnels de Zinedine Zidane et le principal intéressé qui l’a répété à plusieurs reprises lors de la conférence de presse de présentation mardi, est arrivé : l’ancien coach du Real Madrid est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France jusqu’au terme de la Coupe du monde 2030. Il succède à Didier Deschamps et Laurent Blanc, les deux seuls membres de France 98 qu’il voyait réussir dans le métier. Explications.

Didier Deschamps a été le capitaine qui a soulevé la première Coupe du monde de l’histoire de l’équipe de France le 12 juillet 1998. 20 ans plus tard, presque jour pour jour, il fut le 2ème sélectionneur à sacrer les Bleus champions du monde le 15 juillet 2018 en Russie. Pour les deux étoiles brodées au-dessus du coq sur le maillot tricolore, Deschamps a été un artisan majeur. Et cette réussite pour l’ex-entraîneur de l’AS Monaco, de la Juventus et de l’OM avant de prendre les rênes de l’équipe de France, Zinedine Zidane l’avait prédit.

«C’est parce que son histoire avec la France, avec le football, s’est mal terminée qu’il fallait qu’il écrive un nouveau chapitre» Frédéric Hermel enchaîne les apparitions dans la presse pour faire la promotion de son nouveau livre : C’est ça la foi !. L’occasion pour le journaliste qui a été le correspondant de L’Équipe et de RMC à Madrid en devenant au passage un ami proche de Zinedine Zidane de se confier sur la récente nomination de Zizou au poste de sélectionneur de l’équipe de France jusqu’en 2030. Une fonction qu’il n’envisageait pas de tenir il fut un temps. « A-t-il toujours évoqué son rêve d’être sélectionneur de l’équipe de France ? Il y a une théorie que je propose dans la biographie que j’ai consacré à Zidane qui est : s’il n’y avait pas eu le coup de boule en finale de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie, s’il n’avait pas raté sa sortie en Bleus, je pense qu’il n’y aurait pas eu de Zidane sélectionneur. Je pense même qu’il n’y aurait jamais eu de Zidane entraîneur’. C’est parce que son histoire avec la France, avec le football, s’est mal terminée qu’il fallait qu’il écrive un nouveau chapitre, une autre histoire ».

«De toute façon de France 98, il n’y en a que deux qui peuvent être de grands entraîneurs, c’est Deschamps et Blanc» A ses yeux, seuls Didier Deschamps et Laurent Blanc avaient la mentalité et les aptitudes dans la bande de France 98 pour devenir de bons entraîneurs. C’est le discours qu’il a tenu en novembre 2005 à Frédéric Hermel qui a dévoilé leur discussion au Figaro cette semaine. « D’ailleurs, quelques mois avant sa retraite, on est en novembre 2005. Je le vois après un entraînement au Real Madrid et lui dis : ‘tu n’aurais pas envie d’être entraîneur un jour ?’. Il me dit ‘ça va pas non, jamais de la vie, tu rigoles’. Il s’était même moqué de moi. ‘De toute façon de France 98, il n’y en a que deux qui peuvent être de grands entraîneurs, c’est Deschamps et Blanc’. Il avait bien vu ».