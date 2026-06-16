Mercato - L’OM boucle une première recrue : Bruno Genesio risque d’adorer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, ça devrait bouger sur le banc de l'OM. Pour remplacer Habib Beye, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard ont jeté leur dévolu sur Bruno Genesio. Parti du LOSC, le technicien français pourrait donc prendre place sur le banc olympien. Et voilà que selon les dernières informations, la prochaine recrue annoncée à l'OM pour faire plaisir à Genesio.

C'est avec un tout nouveau visage que l'OM va se présenter la saison prochaine. En effet, il y a du changement au sein de l'organigramme avec les arrivées de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi en tant que président et directeur sportif. Une nouvelle direction qui a semble-t-il décidé de changer d'entraîneur. Quelques mois seulement après son arrivée à Marseille et malgré un contrat jusqu'en 2027, Habib Beye pourrait être remplacer. Et le prochain à s'asseoir sur le banc de l'OM devrait se nommer Bruno Genesio.

Malanda, de Lille à Marseille comme Genesio Attendant aujourd'hui d'être fixé sur la sanction de l'UEFA contre l'OM, Bruno Genesio pourrait ensuite débarquer à Marseille. Et voilà que Grégory Lorenzi pourrait offrir à l'entraîneur français un joueur qu'il connait très bien. En effet, selon les informations de Footmercato, le club phocéen serait sur le point de mettre la main Jephte Malanda. A 18 ans, l'ailier évoluait jusqu'à présent au LOSC, mais voilà que c'est à l'OM qu'il pourrait signer son premier contrat professionnel, suivant ainsi le chemin de Bruno Genesio en passant du nord au sud de la France.