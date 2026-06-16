Mercato - L’OM boucle une première recrue : Bruno Genesio risque d’adorer !

Cet été, ça devrait bouger sur le banc de l'OM. Pour remplacer Habib Beye, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard ont jeté leur dévolu sur Bruno Genesio. Parti du LOSC, le technicien français pourrait donc prendre place sur le banc olympien. Et voilà que selon les dernières informations, la prochaine recrue annoncée à l'OM pour faire plaisir à Genesio.
C'est avec un tout nouveau visage que l'OM va se présenter la saison prochaine. En effet, il y a du changement au sein de l'organigramme avec les arrivées de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi en tant que président et directeur sportif. Une nouvelle direction qui a semble-t-il décidé de changer d'entraîneur. Quelques mois seulement après son arrivée à Marseille et malgré un contrat jusqu'en 2027, Habib Beye pourrait être remplacer. Et le prochain à s'asseoir sur le banc de l'OM devrait se nommer Bruno Genesio.
Malanda, de Lille à Marseille comme Genesio
Attendant aujourd'hui d'être fixé sur la sanction de l'UEFA contre l'OM, Bruno Genesio pourrait ensuite débarquer à Marseille. Et voilà que Grégory Lorenzi pourrait offrir à l'entraîneur français un joueur qu'il connait très bien. En effet, selon les informations de Footmercato, le club phocéen serait sur le point de mettre la main Jephte Malanda. A 18 ans, l'ailier évoluait jusqu'à présent au LOSC, mais voilà que c'est à l'OM qu'il pourrait signer son premier contrat professionnel, suivant ainsi le chemin de Bruno Genesio en passant du nord au sud de la France.
Genesio n'est toujours pas arrivé et Beye n'est toujours pas parti
Le fait est que pour le moment, Bruno Genesio n'a toujours pas été officiellement nommé entraîneur de l'OM. L'ancien du LOSC attendrait notamment de voir ce que décidera l'UEFA. En parallèle, le club phocéen doit toujours se séparer d'Habib Beye. Et il va falloir sortir le chéquier pour cela. En effet, pour Football Club de Marseille, Jean-Charles De Bono a fait savoir : « Ça serait une indemnité autour des 500 000 euros ».