Départ de Lucas Chevalier : Le PSG a déjà tranché pour sa succession !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2030 avec le PSG, Lucas Chevalier pourrait tout de même changer de club lors de ce mercato estival. Alors que Besiktas, Tottenham et Aston Villa s'intéressent à l'international français, le club de la capitale ne le vendra qu'à deux conditions : que le joueur réclame son départ et qu'une offre satisfaisante soit formulée. Et si Lucas Chevalier venait à être transféré cet été, le PSG devrait recruter un nouveau gardien pour concurrencer Matvey Safonov.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a conclu une opération à 55M€ - bonus compris - avec le LOSC pour s'attacher les services de Lucas Chevalier. Arrivé dans la peau d'un titulaire, l'international français a perdu sa place au cours de la saison 2025-2026. En effet, Luis Enrique a préféré installer Matvey Safonov en tant que gardien numéro 1. Un choix payant, puisque le PSG a remporté à la fois la Ligue 1 et une deuxième Ligue des Champions de suite.

Le PSG veut deux gardiens capables d'être titulaire D'après les indiscrétions de L'Equipe, Lucas Chevalier aurait mal vécu son déclassement ; surtout qu'il n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Ainsi, l'international tricolore pourrait faire ses valises dès cet été, et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2030 avec le PSG. D'ailleurs, Besiktas, Tottenham et Aston Villa auraient coché le nom de Lucas Chevalier en vue d'un transfert.