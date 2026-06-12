PSG - Lucas Chevalier sur le départ : Enfin une bonne nouvelle annoncée pour le gardien français ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il n'entre plus du tout dans les plans du PSG depuis déjà plusieurs mois, Lucas Chevalier devrait chercher à changer d'air pour se relancer la saison prochaine. Jean Butez, le gardien français de Côme, a évoqué la situation de Chevalier et lui annonce une bonne nouvelle en affirmant qu'il finirait par retrouver son meilleur niveau.

Recruté par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€ l'été dernier, Lucas Chevalier (24 ans) débarquait au Parc des Princes avec le statut de nouveau gardien numéro 1 en lieu et place de Gianluigi Donnarumma. Mais au fil de semaines, l'international français a perdu sa place de titulaire au profil de Matvey Safonov, qui a déinitivement poussé Chevalier sur le banc. Ce dernier a même perdu sa place en équipe de France et semble donc bien parti pour quitter le PSG cet été, d'autant qu'il est suivi de près par plusieurs équipes telles que Besiktas ou encore Tottenham.

Butez reste confiant pour Chevalier Interrogé par Foot Mercato, Jean Butez (31 ans, Côme) a évoqué la situation délicate de Lucas Chevalier au PSG mais reste néanmoins persuadé qu'il finira par exploser au plus haut niveau : « Il avait fait plusieurs saisons incroyables pour son jeune âge avec son prêt à Valenciennes et puis ses saisons au LOSC. À son âge, d’avoir déjà engrangé autant de matchs de championnat de Ligue 1, de Coupe d’Europe, c’est déjà une belle réussite. Maintenant, au PSG, il est dans une phase un peu plus difficile, la première de sa carrière. Il va apprendre et c’est peut-être une très bonne chose qu’il lui arrive parce qu’il est jeune. Il a beaucoup de temps devant lui et ça lui permettra d’être encore plus en alerte sur certains points », estime Butez.