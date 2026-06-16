PSG - Transfert de Barcola : Plus qu’une étape avant l’offre d’Arsenal ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Trois saisons et puis s’en va ? Bradley Barcola a célébré avec ses coéquipiers parisiens le deuxième sacre de suite en Ligue des champions après la victoire du PSG contre Arsenal. Il semblerait d’ailleurs que les Gunners feraient de la signature de l’attaquant français un dossier chaud pour le mercato estival. Une offensive après être allé au bout de l’opération Christos Tzolis est d’actualité selon la presse britannique.

Et si l’heure était aux adieux ? Et si les dernières images de Bradley Barcola en tant que joueur du PSG étaient son pas de danse lors des célébrations du titre de Ligue des champions au Parc des princes le 31 mai et sa présence à Roland-Garros avec le trophée le lendemain aux côtés d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Warren Zaïre-Emery ? Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes lundi. Le Real Madrid en a profité pour annoncer la signature de Marc Cucurella. Le Paris Saint-Germain semble étudier le marché des transferts et aurait déjà bouclé la prolongation de contrat de Senny Mayulu d’après le journaliste Fabrice Hawkins.

Bradley Barcola a la cote en Angleterre Toutefois, dans le sens des départs, Bradley Barcola serait susceptible d’être l’un des mouvements à recenser d’ici la fin du mercato. Comme le10sport.com vous le révélait en mai dernier, Liverpool est sur les rangs pour éventuellement accueillir l’international français alors que les discussions avec le PSG pour rallonger son bail courant jusqu’en juin 2028 ne se trouvaient certainement pas dans leur phase finale. Quelque temps plus tôt, le10sport.com vous affirmait qu’Arsenal faisait partie des clubs intéressés par le profil de Barcola. Et ce n’est pas The Athletic qui dira le contraire.