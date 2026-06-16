PSG - Zaïre-Emery : Une injustice dénoncée dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 30 mai dernier, le PSG entrait dans l'histoire du football en remportant sa deuxième Ligue des Champions consécutive. Vainqueur d'Arsenal en finale lors des tirs au but, Luis Enrique avait décidé de se passer de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, préférant Fabian Ruiz. Un choix qui a fait coulé beaucoup d'encre et voilà qu'encore aujourd'hui, il est question d'injustice pour le joueur du PSG.

Cette saison, Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique au PSG. L'international français a d'ailleurs été l'auteur d'une fin de saison remarquable, impressionnant même en tant qu'arrière droit pour suppléer Achraf Hakimi. Mais voilà que ça n'a pas suffi pour que le milieu de terrain français soit titulaire en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. En effet, Luis Enrique avait fait un choix fort en se passant de Zaïre-Emery, lui préférant Fabian Ruiz aux côtés de Vitinha et Joao Neves.

« À mes yeux, il le méritait » Luis Enrique s'est donc passé de Warren Zaïre-Emery pour le match le plus important de la saison du PSG. Un choix que n'arrive pas à comprendre Vincent Duluc, contrairement au fait que Didier Deschamps en fasse de même en équipe de France. En effet, pour L'Equipe, le journaliste a confié : « Deschamps qui se passe de Zaïre-Emery ? En vérité, je m’expliquais beaucoup plus difficilement que Warren Zaïre-Emery n’ait pas été titulaire en finale de la Ligue des champions. À mes yeux, il le méritait, pas seulement parce qu’il avait toujours été là quand d’autres se faisaient porter pâles, enchaînant jusqu’à 40 titularisations d’affilée, mais parce que sa saison remarquable aurait justifié qu’on lui fasse confiance pour le match le plus important. J’ai trouvé ça injuste par rapport à Fabian Ruiz, qui a certes fait une très bonne finale, mais qui est revenu au bon moment, à partir des demi-finales, en pensant à lui et à la Coupe du monde ».