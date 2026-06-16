Conflit avec le PSG : Kylian Mbappé n’a eu «aucun scrupule» à réclamer 55M€

En 2024, après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé décidait de partir libre pour réaliser son rêve : signer au Real Madrid. Mais voilà que la séparation entre le Français et le club de la capitale a été électrique. Ça s’est même terminé devant la justice française, Mbappé réclamant 55M€ de primes et salaires impayés à son ancien employeur. Un conflit que lequel est d’ailleurs revenu le capitaine des Bleus.
Pour Kylian Mbappé, la dernière saison au PSG a été très compliquée à vivre. Tout a commencé à l’été 2023 quand il s’est retrouvé mis à l’écart après avoir averti sa direction qu’il ne comptait pas prolonger pour partir libre à l’été 2024. Si le désormais joueur du Real Madrid a fini par être réintégré alors que le PSG pensait avoir un accord oral avec Mbappé pour qu’il renonce à plusieurs millions d’euros, le capitaine des Bleus n’avait pas la même version. C’est ce qui l’a amené à trainer son ancien employeur devant la justice, réclamant 55M€ de primes et salaires impayés. Et voilà que le conseil des prud’hommes lui a donné raison, ordonnant au PSG de lui verser 61M€.
« Aucun problème et scrupule à aller jusqu’au bout »
Kylian Mbappé aura donc tout fait pour récupérer l’argent qui devait lui revenir à ses yeux. Un juste comportement selon lui. En effet, dans des propos accordés au Parisien, l’ex-joueur du PSG a expliqué à propos de ce conflit avec son ancien employeur : « Quand j’ai un conflit avec quelqu’un et que je pense mériter de le gagner, je n’ai aucun problème et scrupule à aller jusqu’au bout ».
Mbappé respecte Al-Khelaïfi
Ça s’est donc mal terminé entre Kylian Mbappé et le PSG, surtout avec Nasser Al-Khelaïfi. Il n’empêche que le Français garde un énorme respect envers le président du club de la capitale. « Je savais qu’en partant, je finirais dans cette situation. Mais avant tout ça, je ne peux pas mentir, il a fait beaucoup de choses pour ma famille et moi. (…) Nasser est quelqu’un que j’estime. Parce que si aujourd’hui je suis au Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi ont une place centrale », a-t-il dit.