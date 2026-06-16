Conflit avec le PSG : Kylian Mbappé n’a eu «aucun scrupule» à réclamer 55M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé décidait de partir libre pour réaliser son rêve : signer au Real Madrid. Mais voilà que la séparation entre le Français et le club de la capitale a été électrique. Ça s’est même terminé devant la justice française, Mbappé réclamant 55M€ de primes et salaires impayés à son ancien employeur. Un conflit que lequel est d’ailleurs revenu le capitaine des Bleus.

Pour Kylian Mbappé, la dernière saison au PSG a été très compliquée à vivre. Tout a commencé à l’été 2023 quand il s’est retrouvé mis à l’écart après avoir averti sa direction qu’il ne comptait pas prolonger pour partir libre à l’été 2024. Si le désormais joueur du Real Madrid a fini par être réintégré alors que le PSG pensait avoir un accord oral avec Mbappé pour qu’il renonce à plusieurs millions d’euros, le capitaine des Bleus n’avait pas la même version. C’est ce qui l’a amené à trainer son ancien employeur devant la justice, réclamant 55M€ de primes et salaires impayés. Et voilà que le conseil des prud’hommes lui a donné raison, ordonnant au PSG de lui verser 61M€.

« Aucun problème et scrupule à aller jusqu’au bout » Kylian Mbappé aura donc tout fait pour récupérer l’argent qui devait lui revenir à ses yeux. Un juste comportement selon lui. En effet, dans des propos accordés au Parisien, l’ex-joueur du PSG a expliqué à propos de ce conflit avec son ancien employeur : « Quand j’ai un conflit avec quelqu’un et que je pense mériter de le gagner, je n’ai aucun problème et scrupule à aller jusqu’au bout ».