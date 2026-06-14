«Une douleur immense» vécue par Kylian Mbappé : Didier Deschamps l’a empêché de quitter l’équipe de France

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent avec l'Equipe de France pour disputer la Coupe du monde, Kylian Mbappé arrive après une saison réussie sur le plan personnel au Real Madrid mais sans le moindre trophée. Le joueur français semble prêt physiquement à affronter cette compétition où il a pris l'habitude de briller. Mbappé espère en tout cas ne pas revivre l'Euro 2024, où il avait continué la compétition avec un nez cassé. Un choix qu'il regrette aujourd'hui, lui qui serait bien parti mais Didier Deschamps l'a retenu.

Engagé à l'Euro 2024 après une saison compliquée, Kylian Mbappé avait connu des débuts cauchemardesques dans la compétition en se cassant le nez face à l'Autriche lors d'un contact. Malgré cette blessure, il avait quand même continué la compétition, arborant un masque. Deux ans plus tard, il pense qu'il aurait dû arrêter la compétition malgré l'avis contraire de Didier Deschamps.

« Si je reviens en arrière, je pense que je ne joue pas » Lors d'un entretien accordé au Parisien, Kylian Mbappé a répondu aux questions de certains de ses coéquipiers ou membres de l'encadrement. Frank Le Gall, médecin des Bleus, a parlé de l'Euro 2024 et de sa blessure au nez. Un mauvais souvenir pour l'attaquant du Real Madrid. « Si je reviens en arrière, je pense que je ne joue pas. Je m’en vais ! Quand je me fracture le nez, c’est une discussion qu’on a d’ailleurs mis sur la table. Le coach était contre le fait que je parte. Mais on en a parlé avec les docs, avec tout le monde parce que j’avais quand même le nez complètement cassé. J’avais connu une saison très compliquée, j’étais très fatigué et, dans le football, tout arrive pour une raison. La fracture, c’est la conséquence d’un tas de choses » explique-t-il.