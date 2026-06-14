«Je peux vivre, plus qu’en France !» : Kylian Mbappé savoure depuis qu’il a quitté le PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Repéré à un très jeune âge du côté de Monaco, Kylian Mbappé a gravi les échelons à une vitesse folle. L'attaquant français est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années et sa notoriété a grimpé en flèche. Cette célébrité a parfois pesé sur ses épaules et il a remarqué du changement depuis qu'il a quitté le PSG pour le Real Madrid. Depuis qu'il est en Espagne, Mbappé revit.

Depuis dix ans, Kylian Mbappé est l'un des joueurs qui fait le plus parler de lui partout où il passe. Malgré son grand talent ballon au pied, cela ne suffit pas pour convaincre pleinement l'opinion publique qui n'hésite pas à le critiquer sur les réseaux sociaux. L'attaquant du Real Madrid dispose d'une immense notoriété qui a explosé ces dernières années mais il avoue qu'il arrive mieux à gérer ce paramètre depuis qu'il est à Madrid.

Kylian Mbappé fait face à la notoriété Rapidement propulsé vers les sommets, Kylian Mbappé est l'un des joueurs les plus célèbres en France mais aussi dans le monde. Forcément, sa vie a changé et il ne peut pas se permettre de sortir dans la rue sans être reconnu. Lucas Digne lui a posé une question sur sa façon de gérer ce paramètre dans sa vie pour Le Parisien. « La notoriété… Disons que j’ai été assez tôt préparé à vivre une célébrité "normale", car mon entourage savait que j’allais sûrement devenir un très bon joueur de foot. Mais aujourd’hui, je suis au-delà de super célèbre, ma notoriété est hors normes. Et ça, tu n’y es jamais préparé. Il faut juste l’accepter et s’adapter » a d'abord répondu Mbappé.