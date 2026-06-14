«Je peux vivre, plus qu’en France !» : Kylian Mbappé savoure depuis qu’il a quitté le PSG

Repéré à un très jeune âge du côté de Monaco, Kylian Mbappé a gravi les échelons à une vitesse folle. L'attaquant français est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années et sa notoriété a grimpé en flèche. Cette célébrité a parfois pesé sur ses épaules et il a remarqué du changement depuis qu'il a quitté le PSG pour le Real Madrid. Depuis qu'il est en Espagne, Mbappé revit.
Depuis dix ans, Kylian Mbappé est l'un des joueurs qui fait le plus parler de lui partout où il passe. Malgré son grand talent ballon au pied, cela ne suffit pas pour convaincre pleinement l'opinion publique qui n'hésite pas à le critiquer sur les réseaux sociaux. L'attaquant du Real Madrid dispose d'une immense notoriété qui a explosé ces dernières années mais il avoue qu'il arrive mieux à gérer ce paramètre depuis qu'il est à Madrid.
Kylian Mbappé fait face à la notoriété
Rapidement propulsé vers les sommets, Kylian Mbappé est l'un des joueurs les plus célèbres en France mais aussi dans le monde. Forcément, sa vie a changé et il ne peut pas se permettre de sortir dans la rue sans être reconnu. Lucas Digne lui a posé une question sur sa façon de gérer ce paramètre dans sa vie pour Le Parisien. « La notoriété… Disons que j’ai été assez tôt préparé à vivre une célébrité "normale", car mon entourage savait que j’allais sûrement devenir un très bon joueur de foot. Mais aujourd’hui, je suis au-delà de super célèbre, ma notoriété est hors normes. Et ça, tu n’y es jamais préparé. Il faut juste l’accepter et s’adapter » a d'abord répondu Mbappé.
Tout a changé pour Mbappé au Real Madrid
Parti du PSG en 2024 pour signer au Real Madrid, Kylian Mbappé a découvert un nouvel environnement où il est plus facile de vivre sa notoriété visiblement. « Mais je suis très content à Madrid. Je peux sortir, parfois être sans sécurité… Je peux vivre, plus qu’en France ! Je peux faire des activités que je n’ai jamais faites avant. Et ça, c’est cool. C’est pour ça que j’aime aussi beaucoup la vie à Madrid, au-delà du Real, qui était mon rêve d’enfant. La vie là-bas est beaucoup plus tranquille pour moi. Je réussis à faire des choses normales et c’est un luxe pour n’importe quel humain. Déjà, je conduis (rires). À Paris, ce n’était pas possible. À Madrid, la culture est différente, les gens te laissent la possibilité de vivre un peu » assure-t-il.