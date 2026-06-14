Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé sous pression : «Il va avoir quelques petits problèmes»

Alexis Brunet

Mardi soir, l’équipe de France va faire son entrée dans la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Les Bleus compteront sur leur capitaine Kylian Mbappé pour leur montrer la voie, lui qui sort d’une grande saison d’un point de vue statistique avec le Real Madrid. Selon Vikash Dhorasoo, l’ancien joueur du PSG a intérêt à marquer très vite dans la compétition s’il veut s’éviter des problèmes.

Si la Coupe du monde a débuté jeudi soir avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0), pour le moment nous n’avons pas encore eu la chance de voir l’équipe de France à l’œuvre . Pour pouvoir admirer les Bleus, il va falloir attendre mardi soir, date à laquelle les protégés de Didier Deschamps feront leur entrée dans la compétition face au Sénégal.

« Le projet de jeu tourne autour de Mbappé » Contre le Sénégal, Kylian Mbappé sera l’un des atouts principaux de l’équipe de France, lui qui en est le capitaine. Toutefois, quelques interrogations subsistent concernant l’attaquant du Real Madrid. Dans L’Équipe de Greg, Vikash Dhorasoo s’est étonné que le projet jeu des Bleus soit fait pour Mbappé et non pour son grand ami Ousmane Dembélé. « J’ai l’impression que c’est le Ballon d’Or qui est au service de Mbappé, le capitaine. L’équipe tourne plutôt autour de Mbappé, le projet de jeu tourne autour de Mbappé, et pas du Ballon d’Or (Ousmane Dembélé, ndlr), c’est quand même un peu bizarre. Le Ballon d’Or est au service de son capitaine et ce n’est pas l’inverse. Normalement, le jeu est construit POUR le Ballon d’Or, et c’est Dembélé, pas lui. »