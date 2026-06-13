Mercato - Un nouveau joueur de l’équipe de France au Real Madrid : Kylian Mbappé lui déclare sa flamme dans la presse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez a fait quelques promesses concernant le mercato de la Casa Blanca. Il a notamment promis l’arrivée d’Ibrahima Konaté, arrivé au terme de son contrat avec Liverpool. Actuellement avec l’équipe de France pour la Coupe du monde, le défenseur central devrait donc rejoindre Kylian Mbappé dans le vestiaire merengue. Pour le plus grand bonheur du numéro 10 du Real Madrid.

Un temps annoncé proche de prolonger à Liverpool, Ibrahima Konaté a finalement quitté les Reds libre. Quid maintenant de son prochain club ? Actuellement concentré sur la Coupe du monde avec l’équipe de France, le défenseur central de 27 ans doit s’engager avec le Real Madrid. Florentino Pérez avait promis la signature de Konaté et celle-ci pourrait prochainement être officialisée. La saison prochaine, Kylian Mbappé va donc voir un nouveau joueur français débarquer dans le vestiaire merengue.

« Un défenseur très agressif, dans le bon sens du terme » Alors que Kylian Mbappé côtoie Ibrahima Konaté en équipe de France, cela sera bientôt aussi le cas au Real Madrid. Un renfort qui va faire le plus grand plaisir au numéro 10 merengue. En effet, pour L’Equipe, Mbappé a présenté ses coéquipiers en sélection et c’est ainsi qu’il a dit à propos de Konaté : « Un défenseur très agressif, dans le bon sens du terme. Jamais de mauvais geste. Il est juste dur sur l'homme, a envie de faire ressentir à son attaquant qu'il va passer une sale soirée ».