Un problème avec Mbappé en équipe de France ? Lizarazu l’incite à changer

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’approche de l’entrée en lice de l’équipe de France lors de cette Coupe du monde 2026, le positionnement de Kylian Mbappé et sa complémentarité avec ses partenaires d’attaque interrogent. Pour Bixente Lizarazu, s’il n’y a pas de débat sur ses statistiques, le capitaine des Bleus devrait en revanche changer quelque chose dans son jeu.

Avant de démarrer sa Coupe du monde 2026 par un choc face au Sénégal mardi prochain, l’équipe de France s’est inclinée contre la Côte d’Ivoire (1-2), avant de battre l’Irlande du Nord (3-1) en préparation. Pour le dernier match des Bleus, Didier Deschamps avait de nouveau aligné Kylian Mbappé à la pointe de son attaque, avec Ousmane Dembélé derrière lui et Michael Olise et Désiré Doué sur les côtés.

« Il a tendance à garder le ballon et ralentir le jeu » Un quatuor que l’on devrait retrouver au coup d’envoi face au Sénégal, même si des doutes existent concernant leur complémentarité, surtout entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Aucun débat par rapport à ses statistiques avec l’équipe de France. Par contre, le débat c’est l’association avec les autres. Sur le plan du jeu, il faudrait qu’il joue plus souvent à une ou deux touches de balles. Les autres le font, il faudrait que lui aussi le fasse. Il a tendance à garder le ballon et ralentir le jeu. Ça, c'est un problème. Ensuite, dans tous les déplacements, s’adapter aussi aux déplacements de ses partenaires pour avoir une efficacité collective », a estimé Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot.