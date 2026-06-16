Malaise en interne : Un joueur du PSG de plus en plus proche de la sortie ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Lucas Chevalier pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Alors qu'il vivrait mal son déclassement, l'international français pourrait changer d'air à l'intersaison. Conscient de la situation de Lucas Chevalier, Besiktas, Tottenham et Aston Villa auraient inscrit son nom sur leurs tablettes.

Etincelant sous les couleurs du LOSC en 2024-2025, Lucas Chevalier a séduit Luis Enrique. A tel point que l'entraineur du PSG a demandé à Luis Campos de boucler son transfert lors du dernier mercato estival. Pour régaler l'Espagnol, le conseiller football parisien a formulé une offre d'environ 55M€, bonus compris - au LOSC. Et elle a fait mouche. En parallèle, Luis Campos a vendu Gianluigi Donnarumma à Manchester City.

PSG : Lucas Chevalier vit mal son déclassement Arrivé dans la peau d'un titulaire en puissance au PSG, Lucas Chevalier a perdu du crédit aux yeux de Luis Enrique au fil des mois. D'ailleurs, l'international français a même vu Matvey Safonov passer devant lui dans la hiérarchie des gardiens de but. A en croire L'Equipe, Lucas Chevalier aurait mal vécu ce déclassement. D'autant qu'il n'a pas été convoqué pour la Coupe du Monde 2026. Ce qui pourrait provoquer son départ lors de ce mercato estival, et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2030. D'ailleurs, plusieurs clubs seraient déjà allés à la pêche aux renseignements pour boucler la signature de Lucas Chevalier. D'une part, Besiktas et Tottenham suivraient de près sa situation. D'autre part, Aston Villa pourrait entrer dans la danse en cas de départ d'Emiliano Martinez (33 ans) à la Juventus. Mais quelle est la position du PSG ?