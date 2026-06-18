Coupe du monde 2026 : Le PSG fait déjà parler de lui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

15 protégés de Luis Enrique sont actuellement en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde avec leur sélection. Certains joueurs du PSG ont déjà eu l’occasion de s’illustrer, à l’instar de Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye et Joao Neves, buteurs lors de la première journée.

La première journée de la Coupe du monde 2026 a pris fin ce mardi. Pas moins de 16 joueurs du PSG ont pris part à la compétition organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez avec l’équipe de France, mais aussi de Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos (Portugal), Achraf Hakimi (Maroc), Fabian Ruiz (Espagne), Ibrahim Mbaye (Sénégal), Wilian Pacho (Équateur), Lee Kang-In (Corée du Sud), Marquinhos (Brésil) ainsi que Khalil Ayari (Tunisie) qui figure dans l’équipe espoirs parisienne.

Le PSG compte déjà trois buteurs dans ce Mondial 2026 Fraîchement vainqueurs de la Ligue des champions, certains joueurs du PSG se sont encore particulièrement illustrés. C’est le cas notamment de Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye et Joao Neves, qui ont trouvé le chemin des filets durant la première semaine du Mondial. Aucun autre club ne compte autant de buteurs jusqu’à présent comme le souligne Stats du Foot sur X.