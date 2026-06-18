Coupe du monde 2026 : Le PSG fait déjà parler de lui !

15 protégés de Luis Enrique sont actuellement en Amérique du Nord pour disputer la Coupe du monde avec leur sélection. Certains joueurs du PSG ont déjà eu l’occasion de s’illustrer, à l’instar de Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye et Joao Neves, buteurs lors de la première journée.
La première journée de la Coupe du monde 2026 a pris fin ce mardi. Pas moins de 16 joueurs du PSG ont pris part à la compétition organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez avec l’équipe de France, mais aussi de Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos (Portugal), Achraf Hakimi (Maroc), Fabian Ruiz (Espagne), Ibrahim Mbaye (Sénégal), Wilian Pacho (Équateur), Lee Kang-In (Corée du Sud), Marquinhos (Brésil) ainsi que Khalil Ayari (Tunisie) qui figure dans l’équipe espoirs parisienne.
Le PSG compte déjà trois buteurs dans ce Mondial 2026
Fraîchement vainqueurs de la Ligue des champions, certains joueurs du PSG se sont encore particulièrement illustrés. C’est le cas notamment de Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye et Joao Neves, qui ont trouvé le chemin des filets durant la première semaine du Mondial. Aucun autre club ne compte autant de buteurs jusqu’à présent comme le souligne Stats du Foot sur X.
Déjà un record pour le PSG
Par ailleurs, João Neves est devenu le 21e joueur du PSG à marquer dans l'histoire à la Coupe du Monde, un record pour un club français. Cela n’a pas empêché le Portugal d’être tenu en échec par la RD Congo (1-1). « Je pense qu'on a bien débuté, avec de l'intensité, avec du rythme, a confié le jeune milieu du PSG, disputant son premier match dans un Mondial. On va s'améliorer, on va analyser ce match, voir les détails. Je suis heureux de mon premier but, mais triste du résultat. Maintenant, il faut lever la tête et réagir. C'est important de savoir qu'on a mieux joué que l'adversaire. Le groupe est uni, il manque encore deux matchs et on va jouer avec nos qualités. »