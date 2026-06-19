Mercato : Ce joueur de l'équipe de France veut être au PSG la saison prochaine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement aux États-Unis afin de participer à la Coupe du Monde 2026, certains joueurs de l’équipe de France pourraient connaître un mercato estival animé. Du côté du PSG, la situation de Lucas Hernandez interroge. Mais pour le défenseur de 30 ans, rester au sein du club parisien est clairement une priorité.

Double champion d’Europe en titre, le PSG pourrait se montrer actif sur ce mercato estival. Si plusieurs arrivées sont attendues, quelques départs pourraient également avoir lieu au sein de l’effectif de Luis Enrique. Arrivé à Paris il y a trois ans, Lucas Hernandez est revenu à un bon niveau cette saison. Malgré son rôle de remplaçant, le défenseur de 30 ans a réussi à conserver la confiance de Luis Enrique, mais également de Didier Deschamps, qui l’a une nouvelle fois convoqué pour la Coupe du Monde 2026.

« J’aimerais finir mes années de contrat là-bas et même plus » Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Lucas Hernandez dispose d’un salaire important. Bloqué par Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense, le Français peut-il quitter le club de la capitale cet été ? Interrogé à ce sujet par le Figaro ce vendredi, le principal intéressé affirme que sa priorité est de rester au PSG. « Est-ce que je vais continuer à Paris ? Je veux la troisième étoile (en C1) ! Il me reste encore deux ans de contrat. Bien sûr que j’aimerais finir mes années de contrat là-bas et même plus. Après, ce n’est pas une décision qui m’appartient. Je suis très bien à Paris. Ma famille aussi. On écrit l’histoire du club », a ainsi confié Lucas Hernandez.